Şehir Rehberi

“Kahverengi yol panoları” yaz rotalarınıza eşlik ediyor

Gazeteci Emrah Kolukısa’nın hazırlayıp sunduğu, arkeologlar, sanatçılar, tarihçiler, gezgin ve yazarların konuk olduğu İş Sanat’ın podcast serisi “Kahverengi Yol Panoları”, dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Ülkemizin önde gelen antik kentlerinin kazı başkanlarının, arkeoloji, sanat tarihi ve müzecilik alanında uzmanlaşmış pek çok akademisyenin ve kültür sanatın farklı alanlarındaki isimlerin konuk olarak katıldığı Kahverengi Yol Panoları ile kültürel mirasımızın uzmanlarca ele alındığı kıymetli bir kültür arşiv oluşturuyor.

Yaza şıklık katan tasarımlar

Tesettürlü kadınlar, Modalog’un sunduğu benzersiz tesettür mayo koleksiyonları ile yaza şıklık katıyor. Modalog, binlerce ürün ve yüzlerce marka seçeneğiyle tesettürlü kadınların yaz aylarında stil sahibi olmalarını sağlıyor. Yazın enerjisini yansıtan canlı renkler ve desenlerle tasarlanan uzun kollu, rahat kesimleriyle hem şıklık hem de rahatlık sunan tesettür mayoları Modalog’da yer alıyor. Yaza özel olarak hazırlanan tesettür mayo ve haşema koleksiyonlarının içinde Remsa, Mayovera, Starinci, Adasea, Marina, C&City, Moodbasic gibi özel markaların yüzlerce farklı ürünlerine Modalog’un sitesinden ulaşabilirsiniz.

Masallar ve Efsaneler

Cengiz Aytmatov, Masallar ve Efsaneler’de çeşitli sebeplerle meydana gelen doğaüstü olayları büyük bir gerçekçilik ve kendine has üslubuyla anlatıyor; okuyucusunu mistik eski dönemlere, büyülü mekânlara, destansı anlatılara götürüyor. “Masallar ve Efsaneler”, Fatma Arıkan ve Serdar Arıkan çevirisi ile Ketebe Yayınları tarafından okuyucu ile buluşturuldu.

Umudun gölgesinde

Genç Öncüler Dergisi 193. sayısında “Umudun Gölgesinde” başlığıyla okuyucu karşısında. Kahramanmaraş depremlerinin ardından sahaya inen gönüllüleri ile depremzedelere el uzatan ve yaralarını sarmak için çabalayan Genç Öncüler, Ağustos özel sayısında da “Deprem Bölgesinden Notlar”, “Afet ve Kriz Dönemlerinde Manevi Başa Çıkma”, “Deprem ve Aile” ve “Çocuk Varsa Umut Vardır” yazıları ile okuyucu ile buluşuyor.

Çin’in ödüllü eseri “Kuzeye” Türk edebiyatına kazandırıldı

Çinli ünlü yazar Xu Zechen tarafından kaleme alınan Kuzeye romanı Türk edebiyatına kazandırıldı. Kitap, Beijing Publishing Grup ve Türk Çin Kültür Derneği’nin işbirliği ile Türkçe’ye çevrildi. Romanın çevirisini Dong Fangyuan ve Li Yahui gerçekleştirdi. Kitabın editörlüğünü ise Dilruba Karakaş ve Ekin Yeşeren yaptı. “Kuzeye” Derneğe ait olan Lotus Yayınları tarafından yayımlandı.

Yumurtadan Akdeniz’e yolculuk

Mavi, sürdürülebilir bir doğa için gönüllülük bilincini geliştirmeyi amaçladığı Indigo Turtles projesiyle Ekolojik Araştırmalar Derneği’nin (EKAD) çalışmalarına destek vererek, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarını korumaya devam ediyor. Tam 10 yıldır devam eden proje kapsamında bu sene de Merkez ofis ve mağazalardan 30 kişilik Mavi gönüllü ekibi, deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkıp denize ulaştıkları mucizevi anlara tanık olurken, yuvasında sıkışan yavru carettaların kurtarma çalışmalarına destek verdi.

“Yüzyılların Yüzleri” şimdi filtre oldu

Pera Müzesi, ilhamını Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndaki portrelerden alan yeni Instagram filtresi “Yüzyılların Yüzleri”ni kullanıma sundu. Instagram paylaşımlarında yüzlerini oryantalist tablolarda resmedilen figürlerle buluşturan sanatseverler; Osmanlı döneminden bir hizmetçinin, Avrupa ve Osmanlı modasına uygun giyinen bir genç kadının, bir Osmanlı sultanının ve daha pek çok figürün yerine geçebiliyor ve dönemin karakteristik özelliklerini taşıyan tarihi kostümler içinde bir tabloya konuk oluyor. Filtreye, Pera Müzesi’nin Instagram hesabından ulaşmak mümkün.

Bozcaada Caz Festivali bu yıl “Oyun” temasıyla düzenlenecek

Kültür sanat alanındaki iş birlikleri kapsamında Paribu, bu yıl da Bozcaada Caz Festivali’nin ana sponsorluğunu üstleniyor. 8-9-10 Eylül tarihleri arasında Bozcaada’da 7’ncisi gerçekleştirilecek festivalin teması “Oyun” olarak belirlendi. Festival, Hollandalı kültür tarihçisi Johan Huizinga’nın Homo Ludens’i, yani Oyuncu İnsan’ına selam duruyor ve “oyun” oynamanın yaratıcı gücünü açığa çıkarmayı amaçlıyor.

8. Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası

Sadece kadınların yarıştığı ilk yelken organizasyonu olan ve şimdiye kadar 700’den fazla kadın yelkenci ile 50’yi aşkın kurumun yarıştığı “Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası” bu sene 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde ve İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü (İAYYK) iş birliğinde gerçekleştirilecek. Kupa katılımcıları bu yıla özel olarak Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle 25 Ekim 2023’te düzenlenecek Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası’na da katılabilecekler.

Rami Yaz Okulu’nda 4. dönem

Rami Yaz Okulu’nda 4. dönem başlıyor. 50 kişilik kontenjan ile sınırlı olan Yaz Okulu, 9-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak tarihi Rami Kütüphanesi’nde düzenleniyor. Online form üzerinden ön kaydı tamamlamış olan kullanıcıların kesin kaydı gerçekleştirmesi için “Öğrenci Kayıt Formu”nu doldurması gerekiyor. Formlar, Rami Kütüphanesi C Blok, 5-6 Kule’de yer alan Proje ve Etkinlikler Birim ofisinde mesai saatleri dahilinde doldurulup ilgili personele teslim edilebilir.

Geleceğin sinemacıları belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TÜRSAK Vakfı’nın iş birliği ile sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için bu yıl 20.kez gerçekleştirilen; “Geleceğin Sineması” yarışmasında finale kalan 20 proje ön jüri toplantısı sonucu belirlendi. Geleceğin Sineması’nda bu yıl 10 senaryo projesine 20 bin TL maddi destek ve danışmanlık verilecek.



