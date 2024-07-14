Şehir Rehberi

Amacı da umudu da kadın olan proje

Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda, Bayburtlu kadınların katkısını ve gücünü arttırmayı amaçladığı toplumsal projesi, “Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi” için ilk temel atıldı. Baksı Müzesi ve Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından, Bayburt ilinde yaşayan kadınların, üreterek ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama etkin bir biçimde katılımını sağlamayı ve kadın istihdamını desteklemeyi amaçlayan Kadın Eğitim Merkezi’nde 7 atölye, 1 çok amaçlı salon, satış merkezi, kütüphane, kreş, kafeterya ve misafirhane gibi alanlar bulunacak. Yöre kadınlarının buradaki atölyelerde üreteceği yerel ürünlerin dünyaya pazarlanması imkânı sağlanacak.

Antik yapılar arasında yeni hikâyeler peşinde

Sürdürülebilir, paylaşan ve dönüşen bir festival olma hayaliyle yola çıkan Bergama Tiyatro Festivali, 5. edisyonu ile 9-11 Ağustos tarihleri arasında Bergama’nın antik yapılardan sokaklarına uzanan taşların izinde, katılımcılarını yeni hikayelerin peşine düşmeye davet ediyor. Ulusal ve uluslararası tiyatro performanslarının yanı sıra panel ve atölye çalışmalarıyla da katılımcılarına kapsamlı bir deneyim alanı sunan festival programı her sene olduğu gibi bu yıl da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası, BERKSAV (Bergama Kültür ve Sanat Vakfı) ve Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle hayata geçiriliyor.

Ayvalık’ta festival zamanı

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından, Sabancı Vakfı’nın desteğiyle bu yıl onuncusu düzenlenen “Ayvalık AIMA Müzik Festivali” 23 Temmuz-21 Eylül tarihleri arasında yedi konserle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında 2024 yılında Mendelssohn-Bartholdy yarışmasında birincilik kazanan Viatores Quartet Ayvalık’ta ilk kez konser verecek. İKSV’nin “Yarının Kadın Yıldızları” projesinde yer almaya hak kazanan sanatçılardan oluşan Trio Hera, zengin bir repertuarla dinleyici karşısına çıkacak. Kapanış konseri İstanbul Orchestra Sion Piyano Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görülen yetenekli piyanist Kisuk Kwon ile olacak.

Çocuklar kendi İstanbul tasarımlarını ortaya koyacak

İş Sanat, çocuklar için yaz boyunca gerçekleşecek birbirinden renkli ücretsiz atölyeler hazırladı. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde düzenlenecek atölyelerde farklı yaş gruplarından minik sanatseverler müzenin güncel sergilerini gezecek, İstanbul’un çiçekleri ve tekneleriyle tanışacak, koleksiyondaki eserler ve sanatçılarından ilham alarak kendi tasarımlarını ortaya koyacak. Bilgi almak ve ücretsiz kayıt yaptırmak için rhm.atolye@issanat.com.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

***

Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi

16 Temmuz Salı 11.00&15.00

20 Temmuz Cumartesi 13.00

23 Temmuz Salı 11.00&15.00

27 Temmuz Cumartesi 13.00

Geçmişten Gelen Misafir

17 Temmuz Çarşamba 11.00&15.00

24 Temmuz Çarşamba 11.00&15.00

Kartpostallarda Saklı İstanbul Hatıraları

19 Temmuz Cuma 11.00&15.00

26 Temmuz Cuma 11.00&15.00

***

Kitap İçin serisi okurla buluştu

Selçuk Altun’un 2004 yılında Cumhuriyet Kitap için hazırlamaya başladığı ve her 1.000 maddenin birer cilt oluşturduğu “kaleydoskopik” Kitap İçin denemelerinin 5 cildi birden Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nda okurla buluştu. Yayımlanmaya başladıktan sonra kısa süre içinde kendi tiryakilerini oluşturan ve 2024’te 20. yılını kutlayan denemeler, hayatını kitap okumaya, okuduklarını paylaşmaya adamış bir yazarın dünyasını tüm boyutlarıyla yansıtırken kitap okumaya özendirmeye de devam ediyor.

Çocukluk Şenliktir!

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kitapseverleri onur yazarı Yalvaç Ural ile masalsı bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın onur yazarı, usta kalem Yalvaç Ural olacak. Kitap fuarının bu seneki ana teması ise “Çocukluk Şenliktir!” olarak belirlendi.

Venezuelalı sanatçının gözünden “İstanbullular”

İGA İstanbul Havalimanı’nın kültür ve sanat merkezi İGA ART Galeri, küratörlüğünü Zarastro Art’ın üstlendiği Venezuelalı sanatçı Jesús Briceño Reyes’in “İstanbullular” sergisiyle kent sakinlerinin gündelik yaşamına odaklanıyor. İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali A-B Knuckle’daki İGA ART Galeri’de yer alan sergide, Briceño Reyes, kısa süreliğine dâhil olduğu İstanbulluların yaşantısına eserleriyle ayna tutmaya çalışıyor. Sergi 31 Temmuz tarihine dek görülebilir.

İki kardeşin “Şafak Sancısı”

Ketebe Yayınları, birbirinden kıymetli eserleri okurla buluşturmaya devam ediyor. Cengiz Aytmatov ve Muhtar Şahanov'a ait Şafak Sancısı, Türk Dünyası’nın iki seçkin aydınının kendi çocukluklarından ve atayurtlarından yola çıkarak hayata, aşka, edebiyata, tarihe ve dünya politikasına kadar pek çok ortak meseleyi tartışmaya başlarsa ortaya nasıl bir tablo çıkar sorusunun cevabını oluşturuyor. İki kardeş ülkenin, Kırgızistan ve Kazakistan’ın evlatları, ilginç hatıraları, zengin bilgi dünyaları, geniş hayal âlemleri ve güçlü düşünceleriyle Avrasya ve dünyaya ses veriyorlar. İnsanlığın manevî açlığının altını çizerek inancın, sevginin, hakikat aşkının, bilginin, hikmetin insanlığı kurtaracak tutamaklar olduğunu söylüyorlar.

Yaz serinliğin al-götür

Kahve Dünyası Algötür sizi benzersiz bir kahve deneyimine çağırıyor. Sadece Kahve Dünyası Algötür mağazalarında sunulan, ipeksi köpüğü ve zengin aromasıyla fark yaratan “Draft Kahve” nitro gazı ile uzun demleme yapılarak, soğuk servis ediliyor.

Binlerce filme ilham olan Troya’ya

Bu sene ilk kez 1-4 Eylül tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenecek “Troya Film Platform” kapsamında Pitching Lab. bölümünde gerçekleştirilecek olan İlyada Kurmaca Film Pitching Lab. başvuruları 25 Temmuz’a kadar devam ediyor. Finale kalacak projeler ise 20 Ağustos’ta açıklanacak. Ön eleme sonrasında finalde yarışacak 5 projeden, jüri tarafından belirlenen bir projeye “İlyada Kurmaca Film Pitching Lab. Ödülü” verilecek.

Kazananlar 4 Eylül’de Troya Film Platformu’nda ödüllendirilecek.







