Şehir Rehberi

Birbirimize candan bağlıyız

2024 yılının ilk 6 ayında Türkiye’nin kan ihtiyacının yüzde 96’sını karşılamayı başaran Kızılay, yaz aylarında mevsimsel olarak düşen kan bağışına bağlı olarak azalan stok seviyesini artırmak üzere çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda ünlü oyuncular Didem Balçın, Gülsim Ali, Murat Aygen, İlker Aksum, Ceren & Emir Benderlioğlu, Altan Gördüm, Hakan Meriçliler, Hüseyin Avni Danyal ve Rüştü Onur Atilla, kan bağışında bulunarak “Birbirimize Candan Bağlıyız” kampanyasına destek verdi.

İlyun Bürkev’e iki büyük ödül

Küçük yaşlardan itibaren katıldığı birçok uluslararası piyano yarışmasından derecelerle dönen Türkiye’nin genç ve yetenekli piyanisti İlyun Bürkev, ABD’nin Philadelphia şehrinde düzenlenen Philadelphia Müzik Festivali’nde (PIMF), kendi yaş grubunda 1.lik ödülü ile tüm kategorilerde Grand Prize Ödülü kazandı.

Beyoğlu’nda sinema zamanı

Beyoğlu’nun en önemli sanat duraklarından biri olan Atlas 1948’in ziyaretçilerini yine sanatla dolu bir ay bekliyor. Beyoğlu’nun kalbinde yer alan ve yenilenen dijital alt yapısı ile festival, gala, lansman ve ödüllü filmlerin yanı sıra sahne sanatları ve konserlere de ev sahipliği yapan Atlas 1948, bu ay yoğun film bir program ile sanatseverlerle buluşuyor.

Breathless; 16, 20, 22 ve 30 Ağustos saat 12.00’de, 25 Ağustos ise saat 15:30’da

Amélie; 28 Ağustos saat 12.00 ve 15.30’da

Some Rain Must Fall (Biraz Yağmur Yağmalı); 14 Ağustos saat 12.00’de, 20 Ağustos saat 15.30’da

The Dead Don’t Hurt; 14 Ağustos ve 24 Ağustos 15.30’da

Howl’s Moving Castle (Yürüyen Şato); 17, 23, 25 ve 31 Ağustos saat 12.00’de, 13 ve 29 Ağustos 15.30’da

Vanya; 15, 18 ve 27 Ağustos saat 12.00’de, 22 Ağustos ise saat 15.30’da

Only Lovers Left Alive (Sadece Aşıklar Hayatta Kalır); 24 Ağustos saat 12.00’de, 16 ve 31 Ağustos saat 15.30’da

Apocalypse Now Final Cut; 13, 21 ve 29 Ağustos saat 12.00’de

Paris, Texas; 18, 23, 27 ve 30 Ağustos saat 15.30’da Atlas Sineması’nda izleyiciyi bekliyor.

Bitkileri sevenler için sıcak toprak sesleri

Salt Beyoğlu’ndaki Kış Bahçesi için hazırlanan “Bitkiler ve Bitkileri Sevenler için Sıcak Toprak Sesleri”, 13 Ağustos-6 Ekim tarihlerinde Passepartout Duo’nun ses enstalasyonuyla devam ediyor. Salt’ın Bitkiler ve Bitkileri Sevenler için Sıcak Toprak Sesleri programı, Salt Beyoğlu’ndaki Kış Bahçesi’nde art arda sunulan bir dizi ses enstalasyonundan oluşuyor. Program, adını elektronik müziğin öncülerinden Mort Garson’ın bitkilere ithaf ettiği Mother Earth’s Plantasia (1976) albümünden alıyor. Garson’ın sentezleyici ile elektronik sesleri yenilikçi biçimlerde kullanarak “bitkilerin dinlemesi için” yaptığı kayıtlardan esinlenen seri, Kış Bahçesi’ndeki bitkiler ile ses ve müzik üzerinden ilişki kuran üretimleri bir araya getiriyor.

“Ada karası” üzüm hasadı başladı

Marmara Adalar Belediyesi, Avşa’da 13-14-15 Eylül tarihlerinde Coğrafi İşaretli “Ada Karası” üzüm hasadını nitelikli bir dizi etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Yerli üzümlerin ve eski bağların geri kazanımı ile bölgesel anlamda dönüşümün başlangıcı olarak planlanan etkinlik, “Bir Başka Avşa” adıyla tasarlanıyor ve turizm çeşitlemesi açısından da önem taşıyor. Eylül ayında Ada Karası üzümü ve ardından Kasım ayında gerçekleşecek zeytin hasadı ile adaların turizm sezonunu uzatıyor ve özellikle İstanbullular için Marmara Takım Adaları’nı yakın bir destinasyona dönüştürüyor. ‘‘Bir Başka Avşa’’ 13-14-15 Eylül tarihlerinde misafirlerini bekliyor. İDO ile İstanbul’dan Avşa’ya 3 saatlik zevkli bir yolculuk ile ulaşmak mümkün.

Ruh sağlığı uzmanlarına yönelik: Kukla destekli oyun terapisi atölyesi

Odağına travmatik deneyimlere maruz kalmış ve ruh sağlığı hizmetlerine erişimi kısıtlı çocukları alan Maya Vakfı, meslektaşlarına yönelik Kukla Destekli Oyun Terapisi Atölyesi’ni hayata geçiriyor. 15-17 Ağustos tarihleri arasında Deneyimli Oyun Terapisti Cheryl Hulburd’un katkısı ile gerçekleşecek atölyede, katılımcılara oyun terapisi ve dışavurumcu sanat yöntemlerini merkeze alan kukla destekli terapi atölyesi verilecek. Maya Vakfı, İstanbul Balat Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde düzenleyeceği 3 günlük programda, erken çocukluk dönemine uygun psikososyal destek tekniklerini paylaşacak.

Zafer bizimdir!

Farklı sanat disiplinlerinden birçok sergiye ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi şiir ve görsel sanatın birleştiği yeni bir sergiye hazırlanıyor. Yıllardır devam eden ve son aylarda daha da şiddetlenen İsrail’in saldırılarına karşı Filistin direnişinin sanatın etkili gücüyle anlatılacağı sergi, 25 Ağustos tarihine kadar AKM Kültür Sokağı’nda ziyaret edilebilecek. Eserlerinde Mim Emin mahlasını kullanan görsel tasarım sanatçısı ve akademisyen Muhammed Emin Albayrak’ın tasarımları ve ünlü Filistinli şair Mahmut Derviş’in şiirleri aynı sergide buluşuyor. “Zafer Bizimdir” adlı sergide Derviş’in külliyatındaki güçlü şiirlerin, M. Emin Albayrak tarafından günümüz olayları ışığında yorumlanarak yansıtıldığı her biri bağımsız bir grafik tasarım çalışması olan 33 adet afiş sergilenecek.

Açık havada film keyfi devam ediyor

ENKA Açık Hava Sineması, bu hafta yerli ve yabancı yapımları bir araya getiriyor. ENKA Sanat’ın Başka Sinema iş birliğiyle hazırlanan film seçkisi, 12 Ağustos Pazartesi akşamı Greta Gerwig’in yönettiği, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan Barbie ile devam ediyor. Selman Nacar’ın yönettiği, yerli yapım Tereddüt Çizgisi, 14 Ağustos Çarşamba akşamı perdeye yansıyor. Seçki kapsamında, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye alan Bir Düşüşün Anatomisi, 16 Ağustos Cuma akşamı izleyiciyle buluşuyor.

Sanat ve bilim kesişiminde üç usta

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, sonbaharı algoritma ve bilgisayar sanatının üç öncü ismi Dóra Maurer, Vera Molnár, Gizella Rákóczy’nin eserlerinden oluşan “Hesaplar ve Tesadüfler: Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu’ndan Algoritma Sanatı” adlı sergiyle karşılamaya hazırlanıyor. 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sergi Molnár’ın bilgisayar sanatı üzerindeki önemli etkisine odaklanırken, Maurer ve Rákóczy’nin sanatsal pratiklerinin bilgisayar, algoritma ve matematiğin entegrasyonu ile soyutlamanın sınırlarını genişletmesinin de izini sürüyor. 19 Eylül’de açılacak sergi 26 Ocak 2025’e kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Cumhuriyet ve Müzik

Melih Duygulu’nun kaleme aldığı ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın okuyucularla buluşturduğu “Cumhuriyet ve Müzik”, Cumhuriyetin yüzyıllık müzik serüvenini demokrasi, çoğulculuk, çok kültürlülük gibi temel kavramlar üzerinden ele alıyor. Akademisyen ve etnomüzikolog Melih Duygulu, Cumhuriyetin kültür politikalarını geniş bir perspektiften ele aldığı “Cumhuriyet ve Müzik” adlı çalışmasında, yüz yıllık bir süreçteki müzik ve sanat akımlarını, türleri, kurumları, müzik sektörünü ve zamanına damga vuran sanatçıların çalışmalarını inceliyor ve toplumsal sonuçlarını ortaya koyuyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle çıkan kitap, müzik üzerinden gelenekçiler ile modernlerin mücadelesinin toplumsal farklılıkları nasıl belirginleştirdiğini belge ve tanıklıklarla aktarıyor.







