Şehir Rehberi

Denge ve Asa

Ketebe Yayınları, gençlik kitaplığına bir yeni kitabı daha eklemenin mutluluğunu yaşıyor. Elif Canıbek Kesikoğlu’nun kaleme aldığı “Denge ve Asa”, okuyucusunu hayal gücünün sınırlarını zorlayan muhteşem bir serüvene davet ediyor. İki kardeşin köy hayatından fantastik Heft Asman evrenine adım atışının hikâyesini anlatan kitap, sadece bir macera kitabı değil; kardeşliğin, cesaretin ve hayal gücünün övgüsü olarak okuyucu ile buluşuyor.

Troya Talks başlıyor

Troya Film Platform, bu yıl ilk kez 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye film endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmayı, hem ulusal hem de uluslararası film endüstrisi arasında sinerji oluşturmayı ve Türkiye’den ana veya ortak yapımcıların projeleri için yeni iş birliği olanakları yaratmayı hedefleyen etkinlik, bu yıl düzenlenecek olan “Troya Talks” ile de zenginleştirilecek. Yaratıcı endüstrilerin ekonomik etkileri, uluslararası film fonları, sinema sektörü ve geleceği, yapay zeka, inovasyon gibi güncel konuların ele alınacağı panellerde sektörün önde gelen isimleri bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, katılımcılara ilham verici oturumlar sunacak.

“Bulut Bilişim Kampı” dijital geleceğin kapılarını aralıyor

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, yenilikçi teknolojilerde kariyer hedefleyen gençleri bulut bilişim dünyasına davet ediyor. Gençlerin erken dönem kariyer gelişimine destek sağlayan ve bulut bilişim konusunda uzmanlaşmak isteyen gençlere yönelik hazırlanan ‘Bulut Bilişim Kampı’na başvurular başladı. Bu yıl ilk üçe girenlerin toplamda 120 bin TL ödülün sahibi olacağı ‘Bulut Bilişim Kampı’ için başvurular, 30 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek.

Bir asırlık kalkınma mücadelesinin sergisi

100. yılını kutlayan Türkiye İş Bankası, ülkemizin kültürel ve toplumsal kalkınmasında bir asırdır sürdürdüğü öncü rolün yansımalarını Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde sergiliyor. “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisi, bankanın ülkenin küllerinden doğuş ve topyekün kalkınma mücadelesine bir asır boyunca sağladığı katkıların bir özetini, Türkiye’nin bankası olmanın samimi hikâyesini sunuyor. Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilir.

Hokusai’nin hayatı performans sahnesinde

ENKA Sanat, ünlü Japon ressam Katsushika Hokusai’nin doğumunun 260. yıl dönümü için Hokusai’nin Hayatı performansını, Istanbul Fringe Festival iş birliğiyle İstanbul’a taşıyor. Ünlü Japon ressam Katsushika Hokusai’nin hayatındaki iç çatışmaları, dans ve dövüş sanatlarının bir karışımı olan geibu aracılığıyla tasvir eden Hokusai’nin Hayatı, sanatçının eserlerinin devasa bir canlı projeksiyona yansıtılması ile izleyicilere büyüleyici bir görsel deneyim sunacak. Sanatçıyı, gösterinin bütünsel yaratıcısı, koreograf ve performans sanatçısı Katsumi Sakakura, kızı Oie’yi çağdaş bale dansçısı Karin Kato, eşi Okoto’yu opera sanatçısı ve oyuncu Yasko Fujii canlandıracak. Performans, 17 Eylül Salı akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda izlenebilecek.

Sinemanın nabzı Bodrum’da atacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanlığı, Muğla Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ev sahipliğinde düzenlenecek 12. BOTH – “Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi” sinemaseverleri ve Türk film endüstrisini Bodrum’da buluşturacak. “Sinemanın Kalbi Bodrum’da Atıyor” mottosuyla düzenlenecek 12. BOTH, sinemaseverler, profesyoneller ve turistler için yine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Etkinlik, Bodrum ve Kos Adası’nda eş zamanlı olarak; uluslararası izleyicili galalar, oyunculu gösterimler, söyleşilerle dolu dolu geçecek.

Gazzeli kardeşlerimize ‘kardeş payı’

İşgalci terör devleti İsrail’in 7 Ekim’den bu yana uyguladığı soykırım nedeniyle yerlerinden olan Gazzeliler için “Kardeş Payı” kampanyası başlatan KADEM, bölgede faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türk Kızılay’ın Gazze’deki aşevi için bağışta bulundu. Kızılay, KADEM’in katkısıyla Gazze’deki aşevinden çatışma mağdurlarına 76 gün boyunca günlük 15 bin kişilik sıcak yemek ulaştırılacak. İş birliği ile toplamda 1 milyon 140 bin kişiye sıcak yemek dağıtılması sağlanacak.

Golden Hour’a ithafen bir seçki

Tarihi dokuları çağdaş sanatla bir araya getiren çarpıcı iş birliklerine imza atan Sevil Dolmacı Art Gallery, dünya çapında tanınmış Türk ve uluslararası çağdaş sanatçıları, heykel ve resimlerinden oluşan dikkat çekici seçki ile “Golden Hour” sergisinde bir araya getiriyor. Sevil Dolmaci Art Gallery’nin yakın zamanda çalışmaya başladığı Jeppe Hein heykellerinden, Meksikalı sanatçı Bosco Sodi resimlerine, Haluk Akakçe işlerinden, Ekrem Yalçındağ resimlerine dek çarpıcı eserler izleyenlerle buluşuyor. Sergi, 15 Eylül’e kadar sanat tutkunlarıyla buluşmaya devam edecek.

80 yıllık hikâye Avdalaz Kalesi’nde yankılanacak

Borusan, 80. yılını kutlamak üzere köklerinden aldığı ilhamla özel bir konsere imza atıyor. Borusan Quartet, Grubun kurucusu ve onursal başkanı merhum Asım Kocabıyık’ın hayallerinin yeşerdiği Afyon-karahisar’da, “Bir Hayalin Hikayesi” adlı dijital konserle müzikseverleri büyülü bir atmosfere taşıyor. Kemanlarda Esen Kıvrak ve Nilay Sancar, viyolada Efdal Altun ve viyolonselde Nil Kocamangil’den oluşan dörtlü, seçkin bir repertuvarla dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Olmaması gereken yerlerde figürlerle ‘Yapay Çevre ’

Trump Art Gallery, ağustos ayı boyunca sanatçı Oktay Tarhan’ın “Yapay Çevre” adlı sergisine ev sahipliği yapacak. İklim değişikliği başta olmak üzere, insanların yaşamını uzun vadede önemli ölçüde etkileyecek küresel sorunlardan yola çıkan sanatçının eserlerinde; kapalı ortam içine sıkışmış figürler, olmamaları gereken bir yerde ziyaretçilerini karşılıyor. Antropomorfik özelliklere sahip figürlerin de yer aldığı eserlerde her bir figür bir hakikati temsil ediyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 31 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilir.







