Şehir Rehberi

Çocuk odaklı bir şehir

Suna’nın Kızları ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün koordinasyonuyla hazırlanan, çocukların eğitim başta olmak üzere bütünsel gelişimlerini destekleyen hizmetlere erişimini odağına alan ve Suna’nın Kızları Araştırma Destek Topluluğu’nun kapsamlı çalışmalarına dayanan “Çocuk Odaklı Şehir-Bir Eşitlik Arayışı” başlıklı sergi ziyarete açıldı. Sergi, çocuklara yönelik öğrenim ve diğer kentsel hizmet politikalarının veri temelli geliştirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Fatih ve Sultanbeyli ilçeleri başta olmak üzere İstanbul genelinde çocuklara yönelik hizmetlerin mahalle ölçeğindeki ihtiyaçlarla ne kadar örtüştüğünü gösteren Çocuk Odaklı Şehir dijital platformundan hareketle tasarlanan sergi, 4 Mayıs 2025’e kadar görülebilir.





Sanatla “evinde hissetmek”

Ekrem Yalçındağ’ın en kapsamlı sergisi Yıldız Holding’in desteğiyle sanatseverlerle buluşuyor. Sanatı toplumla buluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding, sanatçı Ekrem Yalçındağ’ın “Evinde Hissetmek. Yeniden ve Yeniden” sergisine sponsor oldu. Yaklaşık 200’e yakın eserin yer aldığı sergi, İzmir Kültürpark’taki Atlas Sanat Galerisi’nde 5 Mart 2025’e kadar ziyaret edilebilecek.





Muhlis Türkmen’in arşivi erişime açıldı

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt, mimar ve eğitimci Muhlis Türkmen’in (1923- 2014) arşivini çevrimiçi erişime açtı. Kalebodur desteğiyle yürütülen Salt Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi çalışmaları kapsamında dijitalleştirilip kataloglanan koleksiyon, Muhlis Türkmen’in kişisel ve mesleki dokümanlarını içeriyor. Hayatının büyük bir kısmında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi) öğretim üyesi olan Türkmen’in mimari projelerine dair çizim ve fotoğraflar, arşivde öne çıkan malzemeler arasında yer alıyor.





Sanat ve mimarlık bir Sofra’da

Mimar ve sanatçı Ece Duran ile Piknik Works kurucu ortağı Oğul Öztunç’un geleneksel yılbaşı ağacını sanat ve mimariyi bir araya getiren yaratıcı bir yaklaşımla yeniden yorumladığı 2025 Yılbaşı Sergisi: Sofra başlıklı sergi, Kastamonu Entegre iş birliğiyle açıldı. Sergi 17 Ocak 2025 tarihine kadar Maçka Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.





Minyatürlerde “Fakrname”yi okuyoruz

Esenler Belediyesi, “Minyatürlerle Fakrname” sergisini Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat MErkezi’nde bir kez daha sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide, “Türk dünyasının manevi lideri” olarak gösterilen Hoca Ahmet Yesevi’nin “Fakrname” adlı eseri, minyatür sanatıyla ele alınıyor. Hoca Ahmet Yesevi’nin tarikat adabını, usulünü, erkânını, kâmil bir şeyhin vasıflarını, merâtıb-ı erbaa’yı “dört kapı kırk makam”ını anlattığı “Fakrname” sergisi 5 Ocak Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.





Rami’den doğaya bakış

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in objektifinden ülkemizdeki nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türlerinin fotoğrafları ve heykeltıraş Mustafa Tuğrul’un atık otomobil parçalarıyla oluşturduğu heykellerin yer aldığı “Doğa’ya Kanat Açtık” sergisi Rami Kütüphanesi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. 5 Ocak 2024’e kadar devam edecek sergiyi ücretsiz olarak ziyaret edebilir ve sürdürülebilirlik fikrinin sanatla harmanlandığı birbirinden kıymetli eserlerle tanışma fırsatı bulabilirsiniz.





Teknofest heyecanı KKTC’de

Dünyanın en iyileri; sınırları aşan hayalleri ve geleceğin teknolojileriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde buluşuyor. Teknofest KKTC Teknoloji Yarışmaları için başvurular başladı. Yarışmaya, KKTC ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri (lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil) katılabiliyor. Son başvuru tarihi 15 Ocak 2025.

“Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa”

Milli İrade Platformu çatısında yer alan 308 sivil toplum kuruluşu, geçtiğiniz yıl 1 Ocak’ta olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde, “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla yürümeye hazırlanıyor.





“Kırk Kat Baklava Tarihi”

Burak Onaran ve Priscilla Mary Işın tarafından kaleme alınan Saraydan Çarşıya, Gaziantep’ten İstanbul’a: Kırk Kat Baklava Tarihi kitabı meraklılara sunuldu. Gastronomi kültürümüze ışık tutan bir arşiv niteliğindeki kitapta iki tarihçi, tek bir tatlının öyküsünü anlatıyor. Çalışma, incecik açılmış kat kat yufkayla sade yağı ve şerbeti buluşturan, sarmadan burmaya, şöbiyetten havuç dilimine, bugün onlarca şekle giren baklavanın bu topraklardaki tarihini ustalıkla ele alıyor.





TRT’den 50. yıla özel

1 Ocak 1975’ten bu yana klasik, caz, rock, blues, tango, pop ve dünya müziklerinin en seçkin örneklerini dinleyicilerle buluşturan TRT Radyo 3, bu unutulmaz geleneği geleceğe taşımak üzere düzenlenen 50. Yıl Özel Konseri’nde, cazseverlere eşsiz bir deneyim sunacak. Konserde sahne alacak TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası, 1982 yılından beri ülkemizin en başarılı ve seçkin müzisyenlerinin bir araya getirmeye hazırlanıyor. TRT Radyo-3 50. Yıl Özel Konseri; 1 Ocak 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.



