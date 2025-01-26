Şehir Rehberi

Yaratıcılığa teşvik eden çocuk atölyeleri

İş Sanat yarıyıl tatilinde çocuklar için rengârenk bir program hazırladı. 1 Şubat’a dek Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ve Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde farklı yaş gruplarına yönelik, birbirinden zengin içeriklere sahip ücretsiz atölyeler minik katılımcılarını bekliyor. İş Sanat’ın yarıyıl tatilindeki atölyelere kaydınızı issanat.com.tr adresinden oluşturabilirsiniz.





Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi

TATLI ANILAR

28 Ocak Salı 13.00 8-11 yaş

BENİM KUMBARAM

29 Ocak Çarşamba 13.00 6-9 yaş

BİR DİLİM SANAT

30 Ocak Perşembe

14.30

3-5 yaş

(bir yetişkin eşliğinde)

HAYAL BAHÇESİ

31 Ocak Cuma

11.00

6-9 yaş

Türkiye

İş Bankası Müzesi

İKLİM BİLİNCİ

28 Ocak Salı

12.00

5-6 yaş

KEREM İLE MİNİK

CANAVARLAR

29 Ocak Çarşamba

15.00

7-8 yaş

ROBOT

BALERİNLER

30 Ocak Perşembe

16.30

7-9 Yaş

TASARRUF KUTUM

31 Ocak Cuma

15.00

8-10 yaş





Kadın gözüyle bakmaya devam

Anadolu Hayat Emeklilik’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması için başvurular başladı. Bu yıl on dokuzuncu kez düzenlenen ve kadın fotoğrafçılara, objektifleriyle hayata dair bakış açılarını yansıtmaları için bir platform sunan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’in başvuruları, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) internet sitesi üzerinden 14 Mart 2025’e kadar yapılabilecek.





Sanal gerçeklikte eğitici bir keşif

Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik müzesi Müzeverse, hem güvenli hem de öğretici bir keşif imkanı sunarak çocukların dünyayı daha geniş bir perspektiften keşfetmelerini sağlıyor. Müzeverse, çocukların ekran sürelerini faydalı bir deneyime dönüştürme imkanı tanırken sömestr tatilinde ailecek kaliteli zaman geçirmek isteyen ebeveynler için de benzersiz bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ziyaretçiler, ara tatilde çocuklar ve yetişkinler için de geçerli olan %15 indirime “ARATATIL15” kampanya kodu ile ulaşabilecek.









Atıf Yılmaz ile unutulmaz kadrajlar

Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden Atıf Yılmaz’ın sinema dili, toplumsal meseleleri ele alış tarzı ve unutulmaz karakterleri üzerine Barış Saydam soruyor, sinema yazarı Burçak Evren cevaplıyor. 28 Ocak 2025 Salı günü Fatih Sanat Akademisi’nde gerçekleşecek söyleşi 19.00’da başlayacak.





Piyanoda “Mucize çocuk”

Uluslararası üne sahip olan “mucize çocuk” Piyanist Mertol Demirelli, Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde sahne almaya hazırlanıyor. 22 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’da, AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuayenin sıcak atmosferinde gerçekleşecek konserde, Bach, Beethoven ve Chopin’den eserler icra edilecek.





Pandemiden sonra dünya

Gazeteci yazar Mevlüt Soysal’ın yeni kitabı “Delilik Salgını”, İnkilap Kitabevi- Sayfa 6 etiketiyle raflardaki yerini aldı. Tek Tanığım Gökyüzü, Dünün Birinde, Temmuz, Babamla Ben, Benim İçin Bir Şeyler Hatırla ve Senden Sonra gibi kitaplarda imzası bulunan Mevlüt Soysal’ın yeni kitabı “Delilik Salgını”, 2020 ile 2022 yılları arasında dünyada yayılan, yüz binlerce kişinin ölmesine sebep olan ve gerek sağlık gerekse de ekonomik olarak etkisini hala gördüğümüz Covid-19 pandemisini anlatıyor.





Sevilen Rus klasikleri Ketebe’de

Ketebe Yayınları, Rus edebiyatının önde gelen klasiklerini yepyeni baskılarıyla kitaplığına katıyor. Anton Pavloviç Çehov’dan Düello ve Altıncı Koğuş; Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’den Kumarbaz, Ebedi Koca, Ev Sahibesi, Öteki ve Beyaz Geceler; Nikolay Vasilyeviç Gogol’dan Bir Delinin Hatıra Defteri Nihal Yalaza Taluy’un titiz çevirisiyle okurla buluşuyor.





Sıfırlar ve Birler’den Matrix seçkisi

Pera Film, Vera Molnár’ın İzinde sergisine paralel hazırlanan “Sıfırlar ve Birler” ile sinemaseverleri dijital sanat ve algoritmalar dünyasının derinliklerine götürüyor. Sinemanın kült serilerinden “Matrix”in tüm filmlerinin gösterileceği program 31 Ocak–16 Şubat arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir.





Kayıp Alfabe’nin izinde

Sanatçı Ahmet Güneştekin’in heyecanla beklenen en kapsamlı sergisi “Kayıp Alfabe”, Yıldız Holding desteğiyle Artİstanbul Feshane’de açıldı. Küratörlüğünü Christoph Tannert’in yaptığı sergi, Güneştekin’in hafıza ve göç nesneleri, sesler ve görüntüler, üstkurmaca yapılar ve malzeme müdahaleleriyle makro ve mikro ölçekleri birleştirdiği disiplinlerarası işlerini bir araya getiriyor. Kayıp Alfabe sergisi, 20 Temmuz 2025’e kadar ziyaret edilebilecek.



