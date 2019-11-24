Selimiye Cami restore edilecek

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi, ibadete ve ziyarete kapatılmadan restore edilecek. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, caminin restorasyon projesinin hazırlandığını söyledi. En son 1982 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçirilen Selimiye Camisi’nin restorasyon projelerinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylandığını hatırlatan Güneren, şöyle devam etti:“Selimiye’nin restorasyon projesiyle ilgili tüm çalışmalar hazır. Restorasyona başlamak için Ankara’dan onay bekliyoruz. 2020 yılında restorasyona başlanması için ümitliyiz.” dedi.

Selimiye Camii

ÜÇ YA DA DÖRT YIL SÜRECEK

Güneren, UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camisi’nin kentin en çok turist çeken yeri olduğunu ve restorasyon çalışmasında caminin ziyaret ve ibadete kapatılmayacağını ifade etti. Selimiye Camisi restorasyonunun büyük bir iş olduğunu dile getiren Güneren, şunları kaydetti: “Şu anda Sultan Ahmet Camisi’nin restorasyonu devam ediyor. Genel Müdürlüğümüz aynı anda iki büyük işi yapmanın çok doğru olmayacağını düşündü. Sultan Ahmet Camisi’nde çalışmaların önemli bir bölümü tamamlanmış durumda. Selimiye’nin restorasyonu hacimli bir iş. Restorasyon esnasında ziyarete ve ibadete engel olunmayacak. Restorasyon esnasında cami ibadete ve ziyarete açık olacak. En az 3-4 yıl sürmesini planladığımız bir iş”dedi.

DÜNYA MİRASI LİSTESİNE GİRDİ