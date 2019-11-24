Hayat Selimiye Cami restore edilecek
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Selimiye Cami restore edilecek

Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği Selimiye Camisi ibadete ve ziyarete kapatılmadan restore edilecek. En son 1982 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçirilen Selimiye Camisi’nin restorasyon projelerinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selimiye Camii
Selimiye Camii

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi, ibadete ve ziyarete kapatılmadan restore edilecek. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, caminin restorasyon projesinin hazırlandığını söyledi. En son 1982 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçirilen Selimiye Camisi’nin restorasyon projelerinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylandığını hatırlatan Güneren, şöyle devam etti:“Selimiye’nin restorasyon projesiyle ilgili tüm çalışmalar hazır. Restorasyona başlamak için Ankara’dan onay bekliyoruz. 2020 yılında restorasyona başlanması için ümitliyiz.” dedi.

Selimiye Camii

ÜÇ YA DA DÖRT YIL SÜRECEK

Güneren, UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camisi’nin kentin en çok turist çeken yeri olduğunu ve restorasyon çalışmasında caminin ziyaret ve ibadete kapatılmayacağını ifade etti. Selimiye Camisi restorasyonunun büyük bir iş olduğunu dile getiren Güneren, şunları kaydetti: “Şu anda Sultan Ahmet Camisi’nin restorasyonu devam ediyor. Genel Müdürlüğümüz aynı anda iki büyük işi yapmanın çok doğru olmayacağını düşündü. Sultan Ahmet Camisi’nde çalışmaların önemli bir bölümü tamamlanmış durumda. Selimiye’nin restorasyonu hacimli bir iş. Restorasyon esnasında ziyarete ve ibadete engel olunmayacak. Restorasyon esnasında cami ibadete ve ziyarete açık olacak. En az 3-4 yıl sürmesini planladığımız bir iş”dedi.

DÜNYA MİRASI LİSTESİNE GİRDİ

  • Edirne'deki Selimiye Camii, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki gücünün hala devam ettiği 16. yüzyıldaki politik egemenliğini de vurgulayan "son sultan yapısıdır" Ernst Diez 1574'te yapımı tamamlanan bu cami için şunları söyler: "Selimiye; mekan büyüklük, yükseklik, topluluk ve ışık etkisi bakımından yeryüzündeki bütün yapılardan üstündür." Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'nin kubbesini o genişliğe oturtmak için 13 bilinmeyenli bir denklemi matematiğin bilinen 4 ana işleminden farklı besinci bir işlem bularak çözdüğü söylenir. Selimiye Camiinin en önemli özelliği kubbesi. Çünkü o döneme kadar uygulanmaya bir metod ile yapılmış. Bütün kubbeler kademeli bir şekilde birkaç yarım kubbenin üzerinde yükselirken, bu camiinin kubbesi tek kubbe olarak yapılmış. Ayrıca Selimiye Camii, Edirne’nin her tarafından görülebilecek bir yere yapılmış.
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