Hayat Sibirya mutfağından sıcacık tarifler
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Sibirya mutfağından sıcacık tarifler

Bu hafta sizleri Sibirya halklarından biri olan Buryatlar’ın mutfağına götürüyoruz. Eski Moğollar’ın torunları olduğu düşünülen, kısmen göçebe bir halk olan Buryatlar’ın kültürel ögeleri ve pişirdikleri yemekler de Türk mutfağına oldukça yakın. Biz de bu hafta sizlerle soğuk bir coğrafyada varlığını bin yıllardır sürdüren bir kardeş kültür olan Buryat mutfağından buzzy ve salamat tariflerini paylaşıyoruz.

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Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Sibirya mutfağından sıcacık tarifler
Buzzy.

Hhava gün geçtikçe soğuyor. Dört mevsimi yaşayan bir ülkede kış, bizim için sayılı günlerde olsa da dünyanın bazı yerlerinde kar hiç eksilmez. Acaba sürekli soğuk havada yaşayan insanlar neler yiyor, nasıl besleniyorlar? Bugün biraz Sibirya mutfaklarından biri olan Buryat mutfağından bahsedelim istedim.

SÜTÜN ÖZEL BİR YERİ VAR

Kuzey Kutbu’na yakın bu bölgede Altay ve Yakut Türkleri, Buryatlar, Sibirya Tatarları, Ukraynalılar ve Ruslar başta olmak üzere birçok halk yaşıyor. İklimin soğuk olması nedeniyle daha çok avcılık, balıkçılık, hayvancılık yapılan bölgede, buğday en çok ekilen bitki denebilir. Dolayısıyla bölge insanının beslenme kültürü de daha çok et, süt ve hamur ağırlıklıdır. Soğuk iklimin bir gereği olarak iyi yağ tüketmek, bütün bu kültürlerde ortak bir alışkanlık diyebiliriz. Sibirya halklarından biri olan Buryatlar, savaşçılıklarıyla bilinirler. Buryatlar, eski Moğollar’ın torunları olduğu düşünülen, kısmen göçebe bir halktır. Hemen bütün Kafkasya ve Kafkas ötesinde yaygın olan mantı çeşitlerinden biri “buzzy” Buryat mutfağının sevilen lezzetlerindendir. Hamur, pilav veya sulu yemek, konu ne olursa olsun, iç yağı önemli bir lezzet unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Buryat kültüründe sütün özel bir yeri var. Doyuruculuğu, bir canlıyı yaşama hazırlayan ve bağlayan ilk besin oluşu ve rengi dolayısıyla özel bir önem atfedilmiş. Eski geleneklerde, sütten yapılan besinlere çatal batırmak çok hoş karşılanmıyor, kaşık veya elle tüketilmesi uygun görülüyormuş. Baykal Gölü’nün kıyısındaki Buryatya’nın kültürel ögeleri ve pişirdikleri yemekler hakikaten Türk mutfağına oldukça yakın. Peynir çeşitleri, yemeklerin adları oldukça tanıdık. Mesela çiğ böreğe “çeburek”, kuruta “xuruud” deniyor. Gölün nimetlerinden de faydalanarak mutfaklarına balık ürünlerini de eklemişler. Kurutulmuş, tütsülenmiş balıklar oldukça seviliyor. Soğuk bir coğrafyada varlığını bin yıllardır sürdüren bir kardeş kültür olan Buryat mutfağından birkaç lezzetli tarif paylaşmak istiyorum. Sağlıklı, mutlu bir pazar günü dilerim.

Buzzy

MALZEMELER:

  • Hamuru için:
  • 3 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Su
  • İçi için:
  • 400 g. kuzu kol
  • 300 g. orta yağlı sığır eti
  • 100 g. iç yağı
  • 2 kuru soğan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Pişirmek için:
  • Et suyu

YAPILIŞI:

Kuzu ve sığır etini iç yağı ile birlikte zırh kıyması haline getirelim. Soğanları kıyalım ve etle birlikte hafifçe kavuralım. Suyunu kaybetmeden kapatalım. Un, tuz ve sudan mantı hamuru kıvamında hamur yoğuralım ve dinlendirelim. Bezelere bölüp açtığımız hamuru bir kase yardımıyla yuvarlak keselim. Kıymadan avuç içini dolduracak köfteler yapıp hamurların ortasına yerleştirelim. Yuvarlak hamur parçasının uçlarını birbirinin üzerine katlar yaparak çevire çevire kapatalım. Bir tencerede et suyunu kaynatıp üzerine delikli bir buharda pişirme kabı yerleştirelim. Kapağı kapatıp buzzyleri buharda pişirip servise alalım. Afiyet olsun.

Salamat

MALZEMELER:

  • 1 su bardağı ekşi krema
  • 3 yemek kaşığından biraz eksik (80 g.) un
  • 100 ml sıcak su
  • Bir fiske tuz

YAPILIŞI:

Kremayı çok kısık ateşte kaynatalım. İçine un ilave edip hızlıca karıştıralım ve su ile tuzu ekleyelim. Üzerine yağ çıkıp kenarları kızarmaya başlayınca ocaktan alalım. Kaselere doldurarak servise alalım. Afiyet olsun.

Dünyanın en güzel 10 yemeği belli oldu: Türkiye dokuzuncu sırada
FOTOĞRAF 11
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1. JAPONYA - KARE (JAPON KÖRİSİ)Japonyanın geleneksel lezzetlerinden birisi olan Kare listede birinci sırada yer alıyor. Japon körisi (Japanese curry) olarak da bilinen yemek adından da anlaşılacağı gibi bol körili bir yemektir. Yapımında çok çeşitli sebze, et ve sos bulunur. Sosunda istiridye ve köri bol miktarda kullanılır.
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2. BREZİLYA - PİCANHA (RUMP CAP)Brezilyanın meşhur yemeklerinden birisi olan Picanha, taze kesilmiş ve bekletilmiş sığır etinden yapılır. Pikanya olarak okunan geleneksel yemek şişe geçirilerek ve deniz tuzu ile baharatlanarak pişirilir. Sığır etinin sırt kısmından sadece iki parça çıkarılır ve oldukça pahalı etlerden birisidir.
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3. PORTEKİZ - AMEİJOAS A BULHAO PATOPortekizin geleneksel yemeği adını 19. yüzyılda yaşamış şair Raimundo Antonie de Bulhao Patodan alır. Özel toplanan istiridyelerden oluşan yemek sarımsak, limon suyu, beyaz şarap ve taze kişniş sosu ile birleştirilir.
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4. ÇİN - TANGBAO Çin mantısı olarak da bilinen Tangbao buharda pişirilir. İçerisinde kıyma bulunur ve çorba gibi sulu şekilde servis edilir.
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5. ÇİN - GUOTİEHamur tatlısı olarak geleneksel bir Çin lezzetidir.
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6. TAYLAND - PHANAENG CURRYTaylandın tatlı ve tuzlu Tay körisi ile yapılan yemek türüdür.
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7. PERU - MİXED CEVİCHEKlasik bir Peru mezesidir, genellikle balık yemeklerinin yanında servis edilir.
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8. İRAN - GHORMEH SABZİİranın ulusal yemeklerinden birisidir. Genellikle kıyılmış maydanoz, kişniş ve frenk soğan ile yapılan kızarmış otlardan oluşur.
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9. TÜRKİYE - CAĞ KEBABIOğlak ve kuzu etinden yapılan Cağ kebabı listenin 9. sırasında yer alıyor. Cağ kebabı ile meşhur olan ilimiz Erzurumdur. Odun ateşinde pişirilerek hazırlanır.
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10. PERU - POLLO A LA BRASAPerunun geleneksel tavuk yemeklerinden birisi olan Pollo a la brasanın özelliği tavuğun dışının çıtır içinin ise sulu olmasıdır.
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Dünyanın en güzel 10 yemeği belli oldu: Türkiye dokuzuncu sırada
Dünyanın en iyi mutfakları ve ülkelerin mutfaklarına göre en iyi yemekleri açıklandı. Türkiye'nin 7. sırada olduğu listenin ilk 50'sinde 5 Türk yemeği yer alıyor. İşte, dünyanın en iyi yemekleri...
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