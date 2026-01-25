Sıcak torbası patlamasıyla vücudunun yüzde 30’u yandı: '5 dakika geçti, patladı'

Soğuk kış günlerinde birçok vatandaşın ısınmak için kullandığı sıcak su torbaları çeşitli nedenlerle kimi zaman kişilerde yanıklar meydana getirebilirken uzmanlar uyarıyor. İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Fariz Aydın’ın da iddiaya göre 24 Aralık günü pijamasının içerisinden platin bulunan, ağrıyan bacağına koyduğu sıcak su torbası patladı. Vücudunda hissettiği sıcaklıkla yerinden fırladığını söyleyen Aydın, hemen hastaneye koştu. Avrupa’nın en büyük merkezlerinden biri olarak gösterilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne gelen Aydın’ın el, karın ve bacak bölgesinde yanıklar olduğu tespit edildi ve hemen tedaviye başlandı. Vücudunun yaklaşık yüzde 30’unun yandığı belirlenen Aydın, başarılı tedavi sürecinin ardından taburcu edilirken yaşadıklarını anlattı. Yanık Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ise hem hastasının durumuna ilişkin konuştu hem de ev kazalarına karşı uyarılarda bulundu.

"Su kaynardı, havasını almadım, bilgi almadan kullanmasınlar"

Kontrolleri süren 51 yaşındaki Fariz Aydın, "Saat 01.00 civarında oldu. Daha önce trafik kazası geçirmiştim, ayağımda platin var. Ondan dolayı rahatsız oluyordum, ayağımın üstüne koyunca rahatlıyordum. Bir beş dakika geçti, patladı. Birden ayaklarımın yandığını hissettim. Pijamanın iç kısmına koymuştum. Kaynar su koymuştum, bir de torbanın havasını almamıştım. Ses yok sadece vücudumun yandığını hissettim, pijamanın içinden torbayı çıkarana kadar ellerim yandı. Karın bölgesi, bacağım yandı. Acı oldu, tarifi yok, buraya gelene kadar üzerine buz koydum, rahatlamıyorsun. Nasıl kullanacağımı, kaç derece sıcaklıkta su koyacağımın bilgisini almadan kesinlikle kullanmam. Kişiler, kaliteli bir ürün alsınlar, aldıkları yerden bilgi almadan kullanmasınlar" diye konuştu.









"Son yıllarda sıcak su torbası olayları artmaya başladı"

Yanık durumlarında kişilerin öncelikle çeşme suyu altında bölgenin enerjisini 15-20 dakikalık bir süreçte alması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Turan, sonrasında yanan noktanın ıslak, temiz bir malzemeyle muhafaza edilerek sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Turan, "Kışın soba yakılmasına bağlı olarak özellikle sobayı tutuşturmak için kullanılan ürünlerin; tiner, mangal jeli yanıkları bazen kolonya atabiliyorlar. Bu tarz yanıklar gelebiliyor. Bir de son yıllarda sıcak su torbası olayları artmaya başladı. Dikkat etmek lazım, sıcak su konduğu zaman özellikle 50 dereceyi geçtiği zaman bir anda bu ürünler deforme oluyor. Hasta da torbaya 1 ya da 1,5 litre çok sıcak su koymuş oluyor ve vücudun geniş alanlarında yanıklar oluşabiliyor. Poliklinikten takip ettiğimiz hastalar olabiliyor, bu ürünlerin kullanımında kaynar su kesinlikle kullanılmaması lazım. İçindeki havanın alınması lazım, kapağının iyi oturan şekilde çalışması gerekiyor. Ürünlerin kaliteli olmasına dikkat etmek lazım" dedi.









"Bazen o sıcak su torbasıyla uyunuyor, tehlikeli"

Kişilerin kimi zaman sıcak su torbasıyla uyuduklarını ancak bunun yapılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Turan, "Bazen o sıcak su torbasıyla uyunuyor, uykudan uyandıklarını belirtiyorlar, hasta üzerine yatabiliyor, dikkat edelim. Hastamızda yüzde 30 yanık söz konusu. Halkımızın bu tarz ürünleri kullanırken dikkatli olmasını öneriyoruz. Gece ağrılarından dolayı hasta bu ürünü kullanmış. Sıcak su koymuş ve bir anda yüzde 30 yanıkla ve anormal derece bir ağrıyla bize başvurdu. Bu ürünlerle yatılması da tehlikeli çünkü üzerine yatıp basıncı artırması söz konusu olabilir. Çok sıcak olduğu zaman içerisine buhar birikiyor, o buhar basınç oluşturuyor ve hemen patlamasına yol açabiliyor. Kapaklarının oturmasına iyi dikkat edelim, eski ürünleri kullanmayalım" şeklinde konuştu.







