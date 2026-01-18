Soğuk hava deneyi facia ile bitti: Sıcak suyla kendini yaktı

Sivas’ta bir esnaf, soğuk havayı test etmek amacıyla sıcak suyu havaya savurduğu sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Üzerine sıcak su dökülen esnaf Yıldırım, el ve sırt bölgelerinde yanıklar oluştu. Yıldırım, tedavi altına alındı.
Kızılırmak Mahallesi'nde kahvaltı salonu işleten Raşit Yıldırım, kentte etkili olan soğuk havayı test etmek için sıcak suyu havaya doğru savurarak donduğunu göstermek istedi. Üzerine sıcak su dökülen Yıldırım'ın elinde ve sırtında yanıklar oluştu.
Yıldırım'ın havaya savurduğu sıcak suyun üstüne dökülme anı ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Raşit Yıldırım, Sivas'ta etkili olan soğuk havayı sosyal medyadaki takipçilerine göstermek için yaptığı deney sırasında yaralandığını söyledi.