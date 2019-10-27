Sivaslıların elinden doyumsuz lezzetler

Orta Anadolu’nun en güzel şehirlerinden biridir Sivas. Hititlerden Friglere, Osmanlı’dan Cumhuriyet’ e bütün zamanlarda önemini korumuş, Balkanlar’dan Kafkasya’ya bir çok coğrafyadan mazluma yuva olmuştur. İşte tam da bu yüzden, Sivas Mutfağı, kendi coğrafyasının ve yerli kültürün lezzetleri kadar, yuva olduğu insanların getirdiği lezzetleri de barındırır. Kimi oldukça zahmetli, fakat eşsiz, kimi hep bildiğimiz zengin sofrasıyla cömert bu şehir,tarihi kadar tatları için de ziyaret edilmelidir. Bugün verdiğim tarifler incelik, ustalık isteyen lezzetler. Ve eğer mümkünse yerinde, bir Sivaslının elinden yemek en güzeli olur. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

SIVAS KÖFTESI

MALZEMELER

1,5 kg kıyma

2 domates

4-5 adet yeşil biber

1 adet yumurta beyazı

1 yemek kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kıymayı tuz ile yoğurup bir defa daha çektirelim. Çekilen kıymayı bir gece buzdolabında dinlendirelim. Avuçlarımızı yumurta akına bulayıp kıymadan kayısı büyüklüğünde parçalar alarak yassılayalım. Izgarada ya da iyice ısıtılmış tavada kısık ateşte pişirelim. Domates ve biberleri közleyip köfteyle birlikte servise alalım. Afiyet olsun.

KELLE TATLISI

MALZEMELER

Baklava hamuru için :

500 gram birinci sınıf un l 2 yumurta

Bir fiske tuz l Su l Açmak için nişasta

İçi için :

5 yumurta sarısı l 2-2,5 su bardağı buğday unu l 2 yemek kaşığı fındık

1 tatlı kaşığı badem l 1 tatlı kaşığı çekilmiş ceviz l 1 yemek kaşığı kuru Besni üzümü

1 yemek kaşığı kuru üzüm l 1 tatlı kaşığı kuş üzümü l 1 çay kaşığı toz tarçın

Bir fiske karanfill Bir fiske kimyon l Bir fiske zencefil

Bir fiske yeni bahar l 4 yemek kaşığı tereyağı

Şurubu için

3 su bardağı şeker l 3 su bardağı su l Yarım limon suyu

YAPILIŞI

Yumurta, tuz, su ve un ile kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım. Yumurta büyüklüğünde parçalara ayırıp üzerini örterek dinlendirelim. Ayrı bir yerde 5 yumurta sarısı, bir fiske tuzu çırpalım. Üzerine yavaş yavaş un ilave edelim ve koyuca bir hamur yoğuralım. Hamuru bezelere ayırıp dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz hamur bezelerini erişte yufkası açar gibi açalım. Elimizi sürdüğümüzde ses gelecek kıvamda kurutup iki parmak eninde şeritler keselim. Bu şeritleri kibrit çöpünden biraz daha ince doğrayalım ve kurutalım. Bir tencerede su ve şekeri kaynatıp limon suyu ekleyelim. Kıvamını alınca ocağı kapatalım. Baklava hamurunu nişasta ile mümkün olduğunca ince açalım. Tereyağını eritelim.Bir tencerenin dibini yağlayalım. Yufkaları birer birer, her birine eritilmiş tereyağı sürerek üst üste koyalım. Bir yufkayı ayıralım. Bir tencerede su kaynatalım ve ince erişteleri haşlayıp kalan tereyağına bulayalım. Şerbetin içine atıp 15 - 20 dakika bekletelim. Kuru üzümleri, kuru yemişleri ve baharatları ilave edelim. Hazırladığımız içi baklava yufkalarının içine yerleştirelim. Ayırdığımız yufkayı üzerine örtüp diğer yufkaların uçlarını katlayalım. Üzerine eritilmiş tereyağı dökelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim. Ters çevirip servise alalım. Afiyet olsun.

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