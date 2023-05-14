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Soframızda güllü tarifler

Babil’in asma bahçelerinden, Osmanlı saraylarına Asya’nın nadide çiçeği gül, hem güzel kokusuyla hem de hoş görüntüsüyle bizi büyüleyen çiçeklerden biri. Bu hafta sizlere mutfaklarımızda da yer edinen gül ile yapabileceğiniz tarifler sunuyoruz. Siz de damaklarınızda hoş bir tat bırakacak olan gül cacığı ve güllabiye tariflerini deneyebilirsiniz.

Ülkü Menşure Solak
04:00 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gül cacığı, Güllabiye.

Gül cacığı, Güllabiye.

İnancımızda alemlere rahmet Hz. Muhammed (sav) Efendimiz’i simgeleyen, çiçeklerin sultanı gül, genetik araştırmalara göre 200 milyon yıl yaşında. Ana vatanı Asya olan bu güzel çiçeğin birçok çeşidi var.

ESKİ TIPTA ŞİFA KAYNAĞIYDI

Şairlerin kayıtsız kalamadığı, efsanelere konu olan gül, kokusu nedeniyle tarih boyunca özel bir yere sahip oldu. Aynı zamanda baş ve göz hastalıkları için eski tıpta çokça kullanıldı. Yazılı tarihte güle dair en eski kayıtlar Mezopotamya’da tutulmuş. Babil’in asma bahçelerinden, Osmanlı saraylarına Asya’nın bu nadide çiçeği, Büyük İskender seferleriyle Avrupa’ya ulaşmış. Gül bir sevgi ifadesi, hoş bir koku olarak mutfakta da yer etmiş. Her Ramazan sofralarda yerini alan güllaç, yaz aylarında gül suyu, şifa için gül sirkesi, gül macunu, güllabiye gibi yiyecek ve içecekler hep gül ve gül suyu ile yapılıyor. Osmanlı’da sevilen bir macun olan gülbeşeker, taze gül çiçeklerinin geniş gözenekli bir kalburdan geçirilip tohumları ayrıldıktan sonra, bir ölçü gül çiçeğine üç ölçü şeker ilave edilip iyice ovularak hazırlanıyordu. Sırçalı bir kaba koyulan ovulmuş gül yaprakları üzerine kıl elek kapatılıp güneşe bırakılır, her gün ovmak suretiyle otuz gün güneşte bekletilirdi. Belki bu tarif meşakkatli gelebilir ama evde gül yapraklarını cam bir şişeye doldurup su ve limon ilave ederek gül suları, maya ilave edip sirke yapabilir, yapraklarını kurutup öğüterek baharata dönüştürebilirsiniz. Bugün eski, yeni bu hoş kokulu çiçeğin mutfaktaki haline bakalım istiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Güllabiye

MALZEMELER:

* 1 su bardağı çiğ badem

*1 su bardağı bal

*3 yemek kaşığı tereyağı

*1 su bardağı nişasta

*2,5 su bardağı su

*1 tatlı kaşığı gül suyu

*8-9 adet kurutulmuş gül yaprağı

YAPILIŞI:

Bademleri ıslatalım ve kabuklarını soyalım. Nişasta ve suyu pütür kalmayacak şekilde karıştıralım. Bir tencerede tereyağının yarısını eritelim ve bademleri kavuralım. Kalan tereyağını üzerine ekleyip balı ilave edelim, kaynatalım. Kaynayan ballı, bademli tereyağına nişastalı suyu iyice karıştırdıktan sonra ilave edelim. Güllabiyeyi kıvam alana kadar karıştıra karıştıra pişirelim. Ocaktan alır almaz gül suyunu ilave edelim. Islattığımız bir cam tepsiye veya kalıba döküp buzdolabında yarım saat dinlendirelim. Keserek servise alalım. Afiyet olsun.

Gül cacığı

MALZEMELER:

* 1 avuç gül yaprağı

*1 kase yoğurt

*1 yemek kaşığı krema

*6-7 tane erik

YAPILIŞI:

Gül yapraklarını yıkayıp kurulayalım.

Yoğurt ve kremayı çırpalım. Erikleri ince ince kıyalım. Gül yapraklarını kıyalım. Gül ve eriği yoğurtlu karışıma ilave edelim,karıştıralım.

Servise hazırdır. Afiyet olsun.



#Tarif
#Gül cacığı
#Güllabiye
#Yemek
10 dakika önce
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