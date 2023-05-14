Soframızda güllü tarifler

Şairlerin kayıtsız kalamadığı, efsanelere konu olan gül, kokusu nedeniyle tarih boyunca özel bir yere sahip oldu. Aynı zamanda baş ve göz hastalıkları için eski tıpta çokça kullanıldı. Yazılı tarihte güle dair en eski kayıtlar Mezopotamya’da tutulmuş. Babil’in asma bahçelerinden, Osmanlı saraylarına Asya’nın bu nadide çiçeği, Büyük İskender seferleriyle Avrupa’ya ulaşmış. Gül bir sevgi ifadesi, hoş bir koku olarak mutfakta da yer etmiş. Her Ramazan sofralarda yerini alan güllaç, yaz aylarında gül suyu, şifa için gül sirkesi, gül macunu, güllabiye gibi yiyecek ve içecekler hep gül ve gül suyu ile yapılıyor. Osmanlı’da sevilen bir macun olan gülbeşeker, taze gül çiçeklerinin geniş gözenekli bir kalburdan geçirilip tohumları ayrıldıktan sonra, bir ölçü gül çiçeğine üç ölçü şeker ilave edilip iyice ovularak hazırlanıyordu. Sırçalı bir kaba koyulan ovulmuş gül yaprakları üzerine kıl elek kapatılıp güneşe bırakılır, her gün ovmak suretiyle otuz gün güneşte bekletilirdi. Belki bu tarif meşakkatli gelebilir ama evde gül yapraklarını cam bir şişeye doldurup su ve limon ilave ederek gül suları, maya ilave edip sirke yapabilir, yapraklarını kurutup öğüterek baharata dönüştürebilirsiniz. Bugün eski, yeni bu hoş kokulu çiçeğin mutfaktaki haline bakalım istiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.