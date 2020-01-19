Sofranın tropikal konuğu Ananas

Son günlerde, eskiye oranla çok daha fazla markette, hatta pazarda ananaslarla karşılaşıyoruz. Aslında tropikal bir meyve olan ananas, bugün ülkemizde Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde yetişen bir bitki haline geldi. Sonbahar, kış aylarında raflarda yerini alan ananas, besin değeri açısından da oldukça zengin. İçerisinde tok tutan ve ödemi vücuttan atmaya yarayan liflerle birlikte, sağlıklı gözler, cilt için gerekli A vitamini, bizi depresyon ve kas yorgunluğundan koruyan B grubu vitaminleri, kemik gelişimi için gerekli kalsiyum, fosfor, kan dengemizi sağlamaya yardımcı olan potasyum, yaraların hızlı iyileşmesini sağlayan çinko, balıktan elde ettiğimiz omega-3 ve omega-6 yağ asitleri var. Birçok televizyon programında, kadınların başlarına taktığı ananaslarla dans ettiklerini görürdük. Ananas tropikal adalarda konukseverlik anlamını taşır. Tam da bu sebeple misafirperver halkımıza hitap ediyor. Kalın kabuğuyla, buzdolabında uzun süre saklayabileceğimiz bu tatlı meyve 2017’de pizzasıyla gündem oldu. Ben de bugün, İzlanda cumhurbaşkanının “yasaklamak istiyorum” dediği Hawai pizzasının tarifiyle birlikte yazımı hazırladım. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.
Hawai Pizzası
- MALZEMELER:
- 3 su bardağı un
- Yarım su bardağı ılık süt
- Bir çay bardağı su
- Bir yumurta
- Bir yemek kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Bir çay kaşığı toz maya
- 50 g tereyağı
- 100 gram mozarella peyniri
- 100 gram ananas
- 3 yemek kaşığı salça
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak
- Bir çay kaşığı şeker
- Karabiber
- YAPILIŞI: Suyu ılıtalım. İçine toz maya, şeker ilave edelim. Kabarması için sıcak bir yere koyalım. Tereyağını iyice yumuşatalım. Yumurtaları kıralım. Mayalı su, ılık süt ve tuzu ekleyelim. Unu ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım. Kabarması için bir kenarda dinlendirelim. Sarımsakları ezelim. Bir tavada zeytinyağı, salça, şeker,sarımsak, tuz ve karabiber ile birlikte sos hazırlayalım. Ananası dilimleyelim. Hamuru yağlanmış pizza kalıbına, mümkün olduğunca ince açarak yayalım. Üzerine sosumuzu sürelim. Mozarella peynirini rendeleyelim. Yarısını hamura döşeyelim. Ananas dilimlerini dizelim. Üzerine tekrar bir kat daha mozarella peyniri serpelim. Kalan sosu pizzanın üzerinde gezdirelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirelim. Afiyet olsun.
Tropikal Ekmek
- MALZEMELER:
- Yarım ananas
- Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
- Bir çay kaşığı tuz
- Bir su bardağı şeker
- 2 su bardağı un
- 2 yumurta
- 3 muz
- Bir paket kabartma tozu veya bir çay kaşığı karbonat
- Bir paket vanilya
- YAPILIŞI: Muzları ezelim. Üzerine şekeri ilave edip iyice karıştıralım. Yumurtaları kıralım ve şeker, muz, yumurta karışımını mikserle çırpalım. Tuz, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edelim. Ananasları soyup dilimleyelim,karışıma ilave edelim. Unu ekleyelim. Bir ekmek kalıbını yağlayıp unlayalım. Hamuru yağlanmış kalıba dökelim, 160 derecede ısıtılmış fırında 40 dakika ile bir saat arasında pişirelim. Pişen ekmeği soğutalım. Soğumadan kalıptan çıkarsa parçalanır. Afiyet olsun.
- Ananas Kızartması
- MALZEMELER
- Bir ananas
- Bir yemek kaşığı tereyağı
- Bir yemek kaşığı bal
- Bir çay kaşığı tarçın
- Bir çay kaşığı tuz
- YAPILIŞI
- Ananasların önce üst ve altını keselim. Kabuklarını soyalım. Ananası dilimleyelim. Bir tavada tereyağını eritip balı ilave edelim. Üzerine bal ve tarçını ekleyelim. Tuz ekleyelim. Ananasların her iki tarafını kızartalım. Afiyet olsun.