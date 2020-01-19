Sofranın tropikal konuğu Ananas

Son günlerde, eskiye oranla çok daha fazla markette, hatta pazarda ananaslarla karşılaşıyoruz. Aslında tropikal bir meyve olan ananas, bugün ülkemizde Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde yetişen bir bitki haline geldi. Sonbahar, kış aylarında raflarda yerini alan ananas, besin değeri açısından da oldukça zengin. İçerisinde tok tutan ve ödemi vücuttan atmaya yarayan liflerle birlikte, sağlıklı gözler, cilt için gerekli A vitamini, bizi depresyon ve kas yorgunluğundan koruyan B grubu vitaminleri, kemik gelişimi için gerekli kalsiyum, fosfor, kan dengemizi sağlamaya yardımcı olan potasyum, yaraların hızlı iyileşmesini sağlayan çinko, balıktan elde ettiğimiz omega-3 ve omega-6 yağ asitleri var. Birçok televizyon programında, kadınların başlarına taktığı ananaslarla dans ettiklerini görürdük. Ananas tropikal adalarda konukseverlik anlamını taşır. Tam da bu sebeple misafirperver halkımıza hitap ediyor. Kalın kabuğuyla, buzdolabında uzun süre saklayabileceğimiz bu tatlı meyve 2017’de pizzasıyla gündem oldu. Ben de bugün, İzlanda cumhurbaşkanının “yasaklamak istiyorum” dediği Hawai pizzasının tarifiyle birlikte yazımı hazırladım. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Hawai Pizzası

Hawai Pizzası

MALZEMELER:

3 su bardağı un

Yarım su bardağı ılık süt

Bir çay bardağı su

Bir yumurta

Bir yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Bir çay kaşığı toz maya

50 g tereyağı

100 gram mozarella peyniri

100 gram ananas

3 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Bir çay kaşığı şeker

Karabiber

YAPILIŞI: Suyu ılıtalım. İçine toz maya, şeker ilave edelim. Kabarması için sıcak bir yere koyalım. Tereyağını iyice yumuşatalım. Yumurtaları kıralım. Mayalı su, ılık süt ve tuzu ekleyelim. Unu ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım. Kabarması için bir kenarda dinlendirelim. Sarımsakları ezelim. Bir tavada zeytinyağı, salça, şeker,sarımsak, tuz ve karabiber ile birlikte sos hazırlayalım. Ananası dilimleyelim. Hamuru yağlanmış pizza kalıbına, mümkün olduğunca ince açarak yayalım. Üzerine sosumuzu sürelim. Mozarella peynirini rendeleyelim. Yarısını hamura döşeyelim. Ananas dilimlerini dizelim. Üzerine tekrar bir kat daha mozarella peyniri serpelim. Kalan sosu pizzanın üzerinde gezdirelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirelim. Afiyet olsun.

Tropikal Ekmek

Tropikal ekmek