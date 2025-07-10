Son Sefer filmi 15 Temmuz’u anlatıyor

15 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan film, darbe gecesi bir otobüs şoförünün emeklilik arifesinde Atatürk Havalimanı’na doğru çıktığı sıradan bir yolculuğun, vatanı ve ailesi uğruna verdiği unutulmaz bir direnişe dönüşmesini anlatıyor. Yapımcılığını Uğur Uzunok’un üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan oturuyor. Senaryosu ise Uğur Uzunok, Murat Koca, Emre Berber ve Berat Pehlivan imzası taşıyor. Filmin başrollerinde Zafer Algöz, Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu ve Cem Özer var.