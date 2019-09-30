Hayat Sonbahar yorgunluğunuzu bu besinlerle atlatın
GENEL SAĞLIK

Sonbahar yorgunluğu neden olur? Sonbahar yorgunluğunuzu bu besinlerle atlatın!

Sonbahar yorgunluğunuzu bu besinlerle atlatın

Kışa hazırlık dönemi olarak adlandırılan sonbahar mevsimi, yorgunluk ve halsizlik gibi kronik rahatsızlıkların sıklıkla yaşandığı bir mevsim. Sağlıklı beslenmenin bu tür rahatsızlıklara karşı en önemli savunma silahı olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, sonbaharda neler tüketilmesi gerektiğini anlattı.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

Sonbahar mevsimini sağlıklı geçirebilmek için beslenmenin iyi düzenlenmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, önemli açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel

Uzel, “Bu dönemde vücudun direnci artırılmalıdır. Direncin artması ile birlikte savunma mekanizması güçlenecek, yorgunluk ve halsizlikten korunmak için tedbir alınacaktır. Bunun için besinlerden önce en önemlisi su tüketimidir. Su, yiyecek olmaktan ziyade gün boyu bizi zinde tutabilecek, en ekonomik besin araçlarından bir tanesi. Yorgunluk yaşanması durumu oluşursa bu durumun sebepleri arasında susuzluk sayılabilir. Unutulmamalıdır ki, hiçbir fiziksel aktivite yapılmasa dahi terleme yolu ile vücut su kaybeder. Bu yüzden su tüketimini sıcaklıklar azalsa bile ihmal edilmemelidir” diye konuştu.

Protein, kas yapısı için enerji tedarik eder. Protein kaslar için gereken enerjinin ana kaynağıdır.

E vitamininden zengin yiyecekler tercih edilmeli

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli bir süreç olduğunu dikkat çeken Doç. Dr. Uzel,şu şekilde açıklama yaptı:

“Güne iyi bir kahvaltı ile başlayarak vücudun savunma mekanizmasını güçlendiren yiyecekler seçilmelidir. Özellikle E vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır. Soğuk algınlığında vücut direncini artırmakta ve A vitamininin okside olmasını engellemektedir. Yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz ve yağlı tohumlar E vitamini içeriği bakımından zengin yiyeceklerdir.

Sabahları yorgun uyananlara 8 önemli tavsiye
HAYAT
Sabahları yorgun uyananlara 8 önemli tavsiye

Bağışıklığı güçlendiren besinlere örnek olarak brokoli, somon-sardalye gibi yağlı balıklar, portakal, yeşil çay, yumurta, bal kabağı, taze kırmızıbiber, ıspanak, domates ve yoğurt sayılabilir. Bu besinlerden bir kısmı antioksidan içeriği ile bir kısmı ise protein ve vitamin yönünden zenginliği ile vücuda direnç kazandıracak ve aynı zamanda metabolizma hızını düzenleyerek aşırı kilo alımının önüne geçilebilecektir. B vitamini içeren yiyeceklere de beslenme düzeninde yer vermek gerekmektedir. Tam tahıllı ekmek, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, et ve süt ürünleri B vitamini içeren yiyeceklerdir.”

REKLAM

Güne bağışıklığı güçlendiren besinlerle başlamalıyız.

Protein ve karbonhidrat içeren gıdalar alınmalı

Halsizliği gidermek için protein ve karbonhidrat içeren gıdaların tüketiminin önemli olduğunu belirten Uzel, açıklamalarına şu ifadeleri ekledi:

“Protein, kas yapısı için enerji tedarik eder. Protein kaslar için gereken enerjinin ana kaynağıdır. Beyinde dopaminin üretimini artıran bir aminoasittir. Bu nedenle motivasyon ve zindelik sağlar. Geniş bir aminoasit kaynağı olan protein grubu yiyecekler arasında et ve yumurta grubu sayılır. Kolesterolü yüksek olan kişiler derisiz tavuk eti, fasulye, nohut gibi protein içeren daha hafif yiyecekleri tüketilebilir.

Sonbahar alerjisinden korunmanın yolları
HAYAT
Sonbahar alerjisinden korunmanın yolları

Yoğurdun sindirim sistemi için yararlı olan probiyotik bakterileri içermesinin yanında yüksek protein içeriği hem bağışıklık sistemini güçlendirir, hem de kronik yorgunluğun azaltılmasında yardımcı olur. Vücudun birincil enerji kaynağı karbonhidrat içeren gıdaları unutmamak gerekli. Tabii karbonhidrat içeren gıdalar kilo alımına neden olmadan dengeli alınmalıdır. Nişastalı gıdalar, kepekli tahıllar, sebze ve meyveler temel karbonhidrat kaynakları olarak sayılabilir.”

Sonbahar yorgunluğu için ne yapılmalı?
ÖZGÜN
Sonbahar yorgunluğu için ne yapılmalı?
3 yıllık yeni yol haritası

3 yıllık yeni yol haritası

2020-2022 dönemine ilişkin 'Yeni Ekonomi Programı' belli oldu.
Abonelikücretlerinde emsal karar

Abonelik
ücretlerinde emsal karar

​2003 yılı mart ayı öncesinde ödenen ücretleri kapsıyor.
Metrobüs durağında insan seli

Metrobüs
durağında insan seli

​Ucu bucağı görünmeyen kuyruklar zor anlar yaşattı.
İstanbul'da yoklar

İstanbul'da yoklar

PSG'nin Galatasaray maçı kadrosu belli oldu.
CHP'nin konferansında bir skandal daha

CHP'nin konferansında bir skandal daha

'​Terörle mücadele' başlığında PYD kapsam dışı bırakıldı.
21. yüzyılın en tartışmalı olayı

21. yüzyılın en tartışmalı olayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Washington Post'a Kaşıkçı makalesi.
Yeğeninin evinde<br> 2 terörist yakalandı

Yeğeninin evinde
2 terörist yakalandı

Ahmet Türk'ün yeğenin evinden cephanelik çıktı.
Dış ticaret<br>rakamları açıklandı

Dış ticaret
rakamları açıklandı

İhracat yüzde 1,6 oranında artış gösterdi.
Saldırıdan önce ev kiralamışlar

Saldırıdan önce ev kiralamışlar

Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri belli oldu.
'Sergen'i getirmeyin!'

'Sergen'i getirmeyin!'

Ağır yenilginin ardından Beşiktaş'a çarpıcı uyarı.
İki marka<br>daha katıldı

İki marka
daha katıldı

​Otomotivdeki faiz indiriminin kapsamı genişliyor.
Konut kredisi bulunanlara müjde

Konut kredisi bulunanlara müjde

​3 kamu bankası kredilerde 0.99'dan yapılandırma imkanı getirdi.
Kızının gözü<br> önünde öldürüldü

Kızının gözü
önünde öldürüldü

Kızını lunaparka götüren baba başından vuruldu.
Yüzde 300 artış var

Yüzde 300 artış var

​Kredilerdeki indirim vatandaşı harekete geçirdi.
Eğitime<br> 1 ay ara verildi

Eğitime
1 ay ara verildi

Bitişikteki okulda ikili sistemle eğitim verilecek.
Bizden birisi

Bizden birisi

​Alman futbolcu Türk kültürüne özel ilgi gösteriyor.
Uyuyan devi uyandırdılar

Uyuyan devi uyandırdılar

Erdoğan: Üzerimize gelirlerse, sonuçlarına katlanırlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.