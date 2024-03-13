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SuperFresh'ten bir ilk: Refika Birgül’ün hazırladığı tarifler 'reels' ile televizyona taşınıyor

Türkiye’nin lider dondurulmuş gıda şirketi SuperFresh, üç yıldır marka yüzü olan Refika Birgül ile Ramazan ayına özel yenilikçi bir reklam kampanyasına imza atıyor. “Süper Hızlı Tarifler” adlı yenilikçi proje, dijitalin sevilen formatı “reels” konseptinden ilham alınarak hayata geçirildi. Yeni proje kapsamında SuperFresh'in üç yıldır marka yüzü olan Refika Birgül'ün hazırladığı 10 farklı yemek tarifi Ramazan ayı boyunca hem televizyon ekranlarında hem de SuperFresh’in sosyal medya hesaplarından izleyiciyle buluşacak.

Semih Bozkuş
19:00 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Refika Birgül
Refika Birgül

Dondurulmuş gıda sektörünün Türkiye’de kurucu ve lider markası SuperFresh; bir ilke imza atarak 1 dakikalık reels formatını televizyona taşıdı. “Süper Hızlı Tarifler” adlı yenilikçi proje, dijitalin sevilen formatı “reels” konseptinden ilham alınarak hayata geçirildi. Marka yüzü Refika Birgül’ün hazırladığı 10 farklı yemek tarifi Ramazan ayı boyunca tüketicilerin beğenisine sunulacak.


Her yıl yaklaşık 7,5 milyon hanede, yaklaşık 24 milyon tabakla sofralara ulaşan Türkiye’nin lider dondurulmuş gıda şirketi SuperFresh, üç yıldır marka yüzü olan Refika Birgül ile Ramazan ayına özel yenilikçi bir reklam kampanyasına imza atıyor. Çorbadan tatlıya, ana yemeklerden sahur tariflerine SuperFresh ürünleriyle hazırlanmış çeşit çeşit 10 farklı tarifin yer aldığı “Süper Hızlı Tarifler” reklam serisi Ramazan boyunca hem televizyon ekranlarında hem de SuperFresh’in sosyal medya hesaplarından izleyiciyle buluşacak.

Türkiye’de yemek tariflerinin ayrıntılı bir şekilde reklam filmlerinde yer aldığı ilk örnek olan Süper Hızlı Tarifler reklam serisi, dijitalin sevilen formatı “reels” konseptini televizyona uyarlayarak Ramazan boyunca tüketicilerin “ne pişirsem” sorusuna cevap veriyor. Üç yılı aşkın süredir marka yüzü olarak dijitalde en çok izlenen tariflerin sahibi Refika Birgül ile iş birliği yapan SuperFresh, yenilikçi son kampanyası SuperFresh Bi Yolculuk ile 22 ödül alarak sektörde iletişimin de lideri olmuştu.

#SuperFresh
#Refika Birgül
#Ramazan Ayı
#Yemek
#Tarif
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