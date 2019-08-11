Hayat Sütle yumuşatınbaharatı unutmayın
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Sütle yumuşatın baharatı unutmayın

Anadolu’nun bir çok yöresinde kurban etini kesildiği gün sofraya koymak adettir. Bu yüzden eğer bir gece buzdolabında bekletme imkanımız yoksa, eti hafifçe sirke dökerek, yağda bekleterek ya da pişirirken süt ilave ederek yumuşatabilirsiniz.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Kavurma
Kavurma

Kurban Bayramının ilk günündeyiz. Oldukça yoğun geçen bayram günlerinde, tatlı bir yorgunluk var muhakkak üzerimizde. Kimimiz birinci gün kesilen kurbanları pay ettik, kimimiz birazdan keseceğiz. Büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını alacağız. Muhakkak sofralarımızda et bulunacak.Taze kesilmiş kurban eti, dinlendirilmeden pişirildiği zaman, yemek hem geç pişer, hem de sert olur. Anadolu’nun bir çok yöresinde kurban etini kesildiği gün sofraya koymak adettir. Bu yüzden eğer bir gece buzdolabında bekletme imkanımız yoksa, eti hafifçe sirke dökerek, yağda bekleterek ya da pişirirken süt ilave ederek yumuşatabilirsiniz.

KEKİK , KİMYON, KARABİBER

Yine baharatlar, örneğin kekik, kimyon, karabiber eti yumuşatmak için kullanabileceğimiz güzel alternatiflerdir. Eti doğrarken kas liflerini kesmek, enine doğramak ta yumuşak olmasına yardımcı olur. Yine de biz her ihtimale karşı sağlığımızı düşünerek az yemeye ve lokmaları çok çiğnemeye gayret edelim. Etin yanında sindirimi kolaylaştıracak ve dengeleyecek yeşil salataları sofralarımızda bulunduralım.

Bu pazar, yine ülkemizin farklı illerinin meşhur yemeklerinin tariflerini paylaşalım istiyorum. Allah nice sağlıklı ve mutlu bayramlara ulaştırsın. Bayramınız mübarek olsun.

BEYPAZARI GÜVECI (ANKARA)

MALZEMELER

1 kg kuşbaşı et

250 gram pirinç

100 gram tereyağı

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Bir domates

2 sivri biber

Bir tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı su

YAPILIŞI: Domatesi ve biberleri irice doğrayalım. Düz dipli bir toprak kabın içine domates ve biberleri koyalım. Üzerine etleri yerleştirelim ve suyu ilave edelim. Toprak kabın ağzını kapatarak 220 derecede ısıtılmış fırında yarım saat pişirelim. Ayrı bir yerde pirinci yıkayıp ıslatalım. Etler iyice piştiğinde başka bir kaba alıp, et suyu bulunan toprak kaba pirinçleri koyalım. Tuz ilave edip ağzını kapatalım. 15 dakika fırında pişirelim. Pilavın üzerine pişmiş eti yerleştirelim ve 5 dakika daha fırınlayalım. Fırından çıkardığımız kabın ağzını hiç açmadan 15 dakika dinlendirelim. Servise hazırdır. Afiyet olsun.

HARPUT KÖFTESI (ELAZIĞ)

MALZEMELER

250 gram ince köftelik bulgur

500 gram orta yağlı kıyma

Bir kuru soğan

Yarım demet reyhan

Yarım demet maydanoz

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Soğanı rendeleyelim. Maydanozu ve reyhanı doğrayalım. Eti bulgurla birlikte iyice hamur olana kadar yoğuralım. Reyhan, maydanoz, soğan ve tuz ilave edip karıştıralım. Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayalım. Her parçanın ortasına iki taraflı bastırıp tekerlek gibi çukurlaştıralım. Bir tencerede yağı eritip salçayı ilave edelim. Üzerine 2 su bardağı su ekleyip karıştıralım ve kaynamasını bekleyelim. Köfteleri bu suda haşlayalım. Son olarak bir avuç reyhanı yemeğimize ekleyip sıcağıyla on dakika dinlendirelim. Afiyet olsun.

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