Tarih veren Meteoroloji'den Adana Osmaniye ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21- 75 kilogram) yağış tahmin ediliyor.