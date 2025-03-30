Tarihle bilginin buluşma adresi

Kütüphaneler, yalnızca öğrencilerin akademik yolculuklarına ışık tutan mekânlar değil, aynı zamanda bilginin, düşüncenin ve kültürün harmanlandığı entelektüel uğrak yerleridir. Köklü kurumlar, araştırmacılara ve öğrencilere sınırsız bilgi sunarken, modern kütüphaneler insanlığın kadim birikimini gelecekle buluşturur, çağdaş düşüncenin yeşermesine zemin hazırlar. Başkent Ankara’nın kültür-sanat hayatında önemli bir yer edinen Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin kalıcı ve süreli sergileriyle ziyaretçilerini ağırlamakla birlikte yaklaşık son 6 aydır yepyeni bir işlevi daha var. Üçüncü genel müdürlük binası olarak inşa edilen tarihi binanın dönüştürüldüğü müze binasının dördüncü katında bulunan Atatürk Kütüphanesi, açıldığından bu yana büyük ilgi görüyor. İş Bankası’nın 100. yılı olan 26 Ağustos 2024’te açılan ve büyük ilgi gören Atatürk Kütüphanesi, ilk 6 ayda 15 bine yakın öğrenci ve araştırmacıyı ağırladı.





45 bin belgelik arşiv

Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi, bankanın geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği önemli projelerden biri. Kütüphanede, milli mücadele ve Cumhuriyetin kuruluş dönemine dair kitapların yanı sıra iktisat alanındaki kaynaklarla birlikte 6 bine yakın eser bulunuyor. Ortak kullanıma açık bilgisayarlardan ve ücretsiz internet bağlantısı ile kişisel bilgisayarlardan dijital kaynaklara ulaşılabilen kütüphanede; 29 binin üzerinde e-kitap, Türkçe ve yabancı dillerde 7 binin üzerinde süreli yayın, 2 bin 500 akademik dergi ve Osmanlıca yayınların da dâhil olduğu 45 bin belgelik arşiv içeren muhtelif veri tabanı kullanıcılara sunuluyor. Öğrenciler ve araştırmacılar veri tabanından TÜBİTAK açık arşivine; Resmi Gazete arşivine ve kanunlara; TBMM açık arşivine ve Meclis tutanaklarına; devlet arşivine; Türk Tarih Kurumu (TTK) arşivine; Türk Dil Kurumu (TDK) arşivine; Atatürk ile ilgili ansiklopedilerin olduğu arşive; ayrıca kültürel mirasın korunması, sosyal, beşeri ve diğer bazı bilim dallarındaki kaynaklara ulaşabiliyor. Üyelikle ödünç kitap alınabilen Atatürk Kütüphanesi’nin ihtisas alanına arzu edenler kitap bağışında bulunabiliyor. Kütüphane, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.





Art Nouveau ve Neo Rönesans izleri

İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından 1929 yılında yapılan, erken Cumhuriyet dönemi mimarisinin günümüze ulaşmış en güzel örneklerinden biri olan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Erken Cumhuriyet dönemi mimarisinin günümüze ulaşmış en önemli örneklerinden biri. Batı ve Osmanlı mimarisi ile Art Nouveau ve Neo Rönesans akımlarının izlerini taşıyan tarihi bina, Cumhuriyet modernleşmesinin simgelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ankara’nın simge yapıları arasında yer alan Müze binası, ikizkenar üçgen bir plan üzerine kasa dairelerinin yer aldığı bodrum kat ve zemin üzerinde dört kattan oluşuyor.





Okumanın önemini iyi biliyoruz

Bankanın 100. yılında hizmete açılan Atatürk Kütüphanesi’nin, kapsayıcı ve ilham verici bir öğrenme merkezi haline gelmesini hedeflediklerini söyleyen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, “Kütüphaneye gelenler, buradaki geniş dijital ve basılı kaynak yelpazesinden yararlanabiliyor. Toplumsal ve kültürel gelişim için kitapların, kütüphanelerin, okumanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Olabildiğince çok öğrencinin, akademisyenin, araştırmacının, okurun kütüphanedeki basılı kitaplardan, e-kitaplardan, geniş kitap veritabanından faydalanmasını istiyoruz. Şimdiye kadar 15 bine yakın öğrenciyi ve araştırmacıyı ağırlayan Atatürk Kütüphanesi’nin gördüğü ilgiden memnunuz” diyor.





Ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkarıyor

Müze; geçmişin izlerini taşıyan salonları, koridorlarıyla başlı başına ziyaretçileri bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Müzede kalıcı sergi alanlarından biri, “iktisadi bağımsızlık” idealini tematik ve kronolojik başlıklarla anlatan bölümden oluşuyor. Müzeye adını veren sergide, ülkenin ekonomik bağımsızlık programı İş Bankası’nın bu amaç doğrultusunda üstlendiği görevler eşliğinde anlatılıyor. Zemin katta yer alan sergi, milli bir bankanın doğuşunu hazırlayan tarihsel süreçlere bağlı olarak İş Bankası’nın kuruluşu, ilk 10 yılında kazandığı ivme, sanayi kollarındaki yatırımları, diğer sektörlerde etkin olan iştirakleri, ilk yurt dışı şubeleri gibi başlıklardan oluşuyor. Atatürk’ün 22 Ekim 1929 tarihinde binayı ziyaretinde, fotoğrafının çekildiği ilk İdare Meclisi olan Mavi Salon, bugün de İş Bankası’nın Yönetim Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapan Büyük Toplantı Salonu ile bankanın ilk Genel Müdürü Celal Bayar’ın makam odası gibi tarihî dokusu korunmuş alanlar birinci katta yer alıyor.



