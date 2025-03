Cesur Tay bu defa Endülüs’te

Doğan, filmin ana temalarından birinin kıskançlığın zararları olduğunu belirterek, “Kıskançlık temasını bir karakter üzerinden belirgin hale getirdik. Bu karakter, başkalarının başarılarını tehdit olarak algıladığı için hatalar yapıyor ve bu durum hem kendisine hem de çevresine zarar veriyor. Ancak hikâye ilerledikçe, kıskançlığın insanı nasıl yalnızlaştırdığını ve asıl başarının başkalarıyla rekabet etmek yerine kendini geliştirmekten geçtiğini öğreniyor” diye konuşuyor. Bilginin gücünün hikâyenin merkezinde yer aldığını vurgulayan Doğan, karakterlerin karşılaştıkları zorlukları sadece cesaretle değil, doğru bilgiyi edinerek ve kullanarak aşmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Doğan, “Endülüs’ün ilim ve sanatla yükseldiği bir dönemi anlattığımız için, bilginin sadece bireysel değil, toplumsal anlamda da nasıl bir güç olduğunu vurguladık. Filmde, doğru olanı yapmanın her zaman en sağlam yol olduğunu göstermek için karakterlerimiz bazen kısa vadeli kazançlar uğruna yanlış seçimler yapma noktasına geliyor. Ancak zamanla, dürüstlüğün ve adaletin her durumda en kazançlı yol olduğunu anlıyorlar. Böylece film boyunca, doğruluk ve vicdanın uzun vadede her zaman kazandırdığını seyirciye hissettirmek istedik” sözleriyle dile getiriyor.