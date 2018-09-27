Hayat TBMM obezite ameliyatlarına dur dedi
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TBMM obezite ameliyatlarına 'dur' dedi

Mide küçültme ameliyatlarında ölümlerin artması TBMM’yi harekete geçirdi. Kamu kurumları, özel sektör, mağdurlar dinlenecek. Ameliyat yapılmadan sağlıklı çözüm yollarının ne olacağı tespit edilecek ve ilgili kurumlar uyarılacak.

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Taraflar dinlenecek, ameliyatsız çözüm yolları tespit edilerek uyarılar yapılacak.
Taraflar dinlenecek, ameliyatsız çözüm yolları tespit edilerek uyarılar yapılacak.

Mide küçültme ameliyatı nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurdu. Yaşanan ölüm olaylarına vurgu yapılan başvuruda, “mide küçültme ameliyatlarında vatandaşların yanlış bilgilendirilmesinin önlenmesi, hekim hatalarının azaltılması, kar amacı güderek hasta mağduriyetine yol açanların cezalandırılmasına yönelik önlemlerin alınması için gerekli araştırmanın yapılması” istendi.

  • Yüksek kalorili yiyecekler, düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşamın bir sonucu olarak obezleşen insanların sayısı dünyada 2 milyara yaklaştı. Bu rakamın 41 milyonunu 5 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor. Türkiye’de de nüfusumuzun yüzde 63’ü fazla kilolu, obez ya da morbidobez ve üstü olarak ürkütücü boyutlara ulaşıyor.

Tüp mide ameliyatını ilk seçenekmiş gibi gösteriyorlar

Milliyet'in haberine göre, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır'ın açıklamalarına yer verildi. Satır, şikayetler ve ortaya çıkan veriler doğrultusunda konuyu Dilekçe Komisyonu’nun genel kuruluna sunduktan sonra, detaylı incelenmesi için alt Komisyon kurmayı düşündüklerini kaydetti. Satır, şöyle devam etti:

“Bazı hastalara ‘5 kilo daha al sonra ameliyat ederiz’ dendiğini biliyoruz. Özellikle medyada bir takım sanatçı, manken kişilerin estetik kaygısıyla yaptırdığı ameliyatların ilk seçenekmiş gibi gösterilmesi doğru değil. Hastaneler bu konuda başarılı olduğu kişiler üzerinden reklam yapıyorlar. Estetik kaygıyla yapılan mide ameliyatları kamuoyunda pozitif mesaj olarak algılanmamalı.”

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