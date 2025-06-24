Tıbbi bitkilere veritabanı

Konferansta, geleneksel bitkisel tıbbi ürün sınıfında ruhsatlandırılan tıbbi bitki çaylarının üretim süreçleri, eczanelerden güvenli ürün temini, üretimde kalite ve uygunluk kriterleri ile papatya ve nane gibi yaygın kullanılan bitkileri de içeren 190 adet tıbbi bitki monografının etkin kullanımı gibi başlıklar masaya yatırıldı. TİTCK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, kurumun üreticilere ve araştırmacılara yönelik hazırladığı 190 tıbbi bitki monografından oluşan veritabanını ruhsat başvuru sahiplerinin kullanımına sunduklarını belirtti. Bu monografların, adeta bir yemek kitabı niteliğinde olduğunu söyleyen Ayar, başvuran herkesin bu destekten faydalanabileceğini söyledi.