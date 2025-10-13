Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Tromboz ve damar tıkanıklığına bağlı hastalıklar insan yaşamını tehdit ediyor

Tromboz ve damar tıkanıklığına bağlı hastalıklar insan yaşamını tehdit ediyor

21:0813/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tromboz ve damar tıkanıklığına bağlı hastalıklar insan yaşamını tehdit ediyor
Tromboz ve damar tıkanıklığına bağlı hastalıklar insan yaşamını tehdit ediyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, tromboz (kan pıhtılaşması) ve damar tıkanıklığına bağlı hastalıkların dünyada ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.

Aynı zamanda TÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Demir, AA muhabirine trombozun damar tıkanıklığına neden olan bir rahatsızlık olduğunu ifade etti. Kanın damar içinde pıhtı oluşturarak normal akışını engellemesine bağlı olarak pıhtılaşmanın yaşandığını belirten Demir, bu durumun damarları tıkayarak organlara yeterli oksijen gitmesini önlediğini dile getirdi.


Demir, kan pıhtılaşması ve damar tıkanıklığının dikkate alınması gereken ciddi bir rahatsızlık olduğunu vurguladı. Tromboz ve damar tıkanıklığının insan sağlığını tehdit ettiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"İnsanların birinci ölüm nedeni damar tıkanıkları. Yani trombotik hastalıkların oluşturduğu tablo. Kalp krizi, felç, akciğer ya da bacak damarlarının tıkanmasıyla ölümler oluyor. Yaşla beraber damar sertliği artıyor. Yaşın ilerlemesiyle kanın yapısal değişikliği ve kan hücrelerinin değişimiyle bir araya geldiğinde damar tıkanıklıkları daha kolay oluyor."


Demir, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme tromboz riskinin azaltılabileceğini vurguladı. Demir, tromboz hastalığına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla 13 Ekim Dünya Tromboz Günü'nde etkinlikler yapıldığını vurguladı.




#13 Ekim Dünya Tromboz Günü
#damar tıkanıklığı
#kan pıhtılaşması
#Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir
#Tromboz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul Küçükçekmece'de 6 mahallede 12 saat su kesintisi yapılacak: İşte 14 Ekim İSKİ su kesintisi detayları