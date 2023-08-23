Tümgeneral Nils'in töreni
Sör Nils artık Norveç ordusunda üçüncü en yüksek rütbeye sahip! Rütbe takdimi sırasında tören müfrezesi Tümgeneral Nils’i selamladı.
Türkiye genelinde üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, her yıl olduğu gibi bu yıl da dikkat çeken ilginç tercihler arasında bir isim ön plana çıktı. Tıp fakültesi sınavında 509 puan alarak oldukça yüksek bir başarıya imza atan Oğuz Çat, beklenmedik bir tercihle gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başkent Ankara'da Ekolojik Köy ve lavanta bahçelerini ziyaret etti. Ata tohumundan üretim yapılan bahçede meyve ve sebze toplayan Emine Erdoğan, köydeki ekolojik tarım uygulamaları hakkında bilgi aldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’nde incelemelerde bulundu, devlet tiyatrolarında yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı. Ersoy’u ziyaretinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı karşıladı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasıyla çok sayıda yandaş ünlü isim Karadağlı'yı linç etmiş, 'istifa et' çağrıları yapmıştı.