Tümgeneral Nils

Türkiye genelinde üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, her yıl olduğu gibi bu yıl da dikkat çeken ilginç tercihler arasında bir isim ön plana çıktı. Tıp fakültesi sınavında 509 puan alarak oldukça yüksek bir başarıya imza atan Oğuz Çat, beklenmedik bir tercihle gündeme geldi.