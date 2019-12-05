Turist vizesiyle çalışmak yok

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2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan kentte büyük paniğe neden oldu: Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz

Edirne'de kimliği belirsiz bir kişi önce yolda yürüyen üniversite öğrencisi A.Y.Ö.'nün yüzüne ardından da bindiği minibüste G.Y.'nin yüzene yakıcı sıvı atarak saldırıda bulundu. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli güvenlik kamerasından tespit edildi. Polisler her yerde saldırganı arıyor. Saldırının yaşandığı Ayşekadın semtinde oturan üniversitesi öğrencisi Aslıhan Cin, yaşanan olayın endişe verici olduğunu belirterek, "Bir hadsizin böyle bir devirde bize korku salması çok büyük bir acizlik. Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz. Umarım bir an önce bulunur." dedi.