Türk Müziği Müzesi kapılarını açtı

Neslihan Önder
04:0025/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Türk Müziği Müzesi.
Türk müziğinin zengin mirasını yaşatmak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan 'Türk Müziği Müzesi' açıldı.

Palet Türk Müziği İlkokulu'nda düzenlenen açılış törenine, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz ile sanatseverler ve öğrenciler katıldı. Programda, kurdele kesilerek müze açıldı; ardından "Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi. Törende konuşan Bilal Erdoğan, müzeye ilişkin şöyle konuştu: "Öğrenciler gelsin, bu müzeyi gezsin, tarihini öğrensin, enstrümanları görsün, isimlerini ve seslerini duysun. Dolayısıyla bizim yaptığımız Türk Müziği Beste Yarışması, Çocuk Çalgıları Yapım Yarışması gibi yarışmalarda aslında bu alanlarda emek veren, az sayıda ama hayatını buna adamış güzel insanları teşvik etmek, onların eser verme iştiyakını artırmak ve tabii ki bu eserleri okullarımızda, öğrencilerimizle, gençlerimizle buluşturmak istiyoruz. Konserlerimiz devam ediyor. Bu müzeyi özellikle ortaokul öğrencilerine gezdirmek için Milli Eğitim'le, Kaymakam Bey'le görüştük. Ücretsiz olarak öğrencileri burada ağırlıyoruz. Yeter ki gelsinler, 'Benim de müziğim kadimmiş, eskiymiş, güçlüymüş' desinler." Tematik bir yaklaşımla hazırlanan müze, interaktif deneyimler de sunuyor.



