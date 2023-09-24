Türk ressamlar müzayedede

Artam Antik A.Ş. yeni sanat sezonunu Türk resim sanatından özenli bir seçkiyi bir araya getirdiği 386. müzayedesiyle açıyor. Bugün (24 Eylül) online yapılacak müzayedede Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Ömer Uluç, Nejad Melih Devrim, Adnan Çoker, Ferruh Başağa, Cihat Burak, Avni Arbaş, Bedri Rahmi Eyüboğlu, İlhan Koman, Komet, Turan Erol, Asım İşler, Ergin İnan gibi sanatçıların çok özel yapıtları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ömer Uluç’un, Nâzım Hikmet’i eserlerinden ve kişiliğinden etkilenerek yorumladığı “Nâzım Faşizme Karşıdır” isimli 2006 yılına ait yapıtı usta şairi Türk çağdaş resminden benzersiz fırçasıyla ölümsüzleştiriyor. Bu dikkat çekici eserin yanı sıra Uluç’un 1980’li yıllara ait, kuş, kadın ve adam figürlerini sunan yapıtları da müzayedede karşımıza çıkıyor.

Devrim Erbil, İstanbul Münif Fehim Erol Akyavaş

Nuri İyem’den göç eseri

Türk resminin büyük ustalarından Nuri İyem’in tüm dönemlerinden izler taşıyan Göç isimli eseri müzayedenin merkezinde yer alıyor. Sanatçının 1950’li yıllardan itibaren ürettiği göç konulu resimleri, Anadolu’dan büyük kentlere ve yurt dışına göçen, büyük şehri kavrama çabasındaki insanı ele alıyor. Çağının tanığı bir ressam olan İyem’in fırçasından göçü neden ve sonuçlarıyla okumamızı sağlayan yapıtı 1970’lere tarihleniyor.

1945 sonrası Paris sanat ortamında gelişen Paris Ekolü içerisinde kendisine önemli bir yer edinmiş ve soyut resmin önemli temsilcilerinden Nejad Melih Devrim’in üç soyut çalışması müzayedede görülebilir.

Resimleriyle eski İstanbul hayatını ve tarihini dile getiren Münif Fehim’in Lâle Devri ve Şair Nedim konulu figürlü peyzaj çalışması da müzayedede dikkat çekiyor. 350’ye yakın seçkin eser görücüye çıktığı müzayedede Devrim Erbil, Mustafa Pilevneli ve Memduh Kuzay’ın İstanbul peyzajları öne çıkıyor.

Arbaş’ın natürmontları öne çıkıyor

Resimlerinde sık sık doğayı yansıtan Avni Arbaş natürmortları dikkat çekiyor. Sanatçının simgesi haline gelmiş natürmortlarını müzayedede görmek mümkün. Avni Arbaş’dan başka Şeref Akdik, Eşref Üren ve Pertev Boyar’ın imzasını taşıyan natürmortlar yer alıyor. Paris Ekolü sanatçılarından Arbaş’ın tuvaline taşıdığı günlük yaşama özgü figürleri de müzayedede yer alıyor.

Dikiş Diken Büyükanne’ye 5 milyon

Artam Antik geçtiğimiz sanat sezonunda gerçekleştirdiği müzayedelerle Türk çağdaş ve modern sanatının ustalarına ait yapıtları yeni koleksiyonlara kazandırmıştı. Söz konusu müzayedelerde satış rakamlarıyla damga vuran eserler arasında Halil Paşa’nın “Dikiş Diken Büyükanne” adlı tuval üzerine yağlıboya yapıtı ilk sırayı aldı. Eser, Artam Antik’in 379. müzayedesinde 5 milyon 400 bin TL’ye satıldı. İbrahim Çallı’nın “Nü” çalışması 5 milyon 145 bin TL’lik satış rakamıyla listenin ikinci sırasında yer alırken Ömer Uluç’un görkemli eserlerinden biri olan “Ölüdeniz”i 4 milyon 630 bin TL’ye satılarak sezonun en değerli üçüncü yapıtı unvanını elde etti.

Füreya Koral ve Eyüpoğlu da müzayedede

Türk resminin büyük ustalarıyla çağdaş isimlerinden zarif ve bir o kadar da görkemli yapıtların buluştuğu müzayedede Füreya Koral ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun seramik eserleri de yeni sahiplerini bekliyor.







