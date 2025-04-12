Türkiye genelinde sıcaklıklar artışa geçiyor

Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak artacak.





Yağışlı hava ise önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek.





Birçok bölgede aralıklı yağış bekleniyor





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.





Marmara, Ege, Akdeniz'in batı ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ise aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak





Kıyı kesimlerde ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize ve Trabzon ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





Yarın ve önümüzdeki üç gün boyunca ülke geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Orta ve Doğu Akdeniz yağışlı olacak.





Hava sıcaklıkları batı bölgelerden başlayarak artacak





Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.





Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.





Hava durumu şöyle seyredecek





Önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklıklar, Ankara'da 16, İstanbul'da 19, İzmir'de 21, Antalya'da 25, Adana'da 25, Diyarbakır'da 16, Samsun'da 14 dereceye kadar yükselecek.





5 günlük hava durumu tahminleri şöyle:















