Türkiye’yi tanımayan genç kalmasın

Türkiye’nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği Müze Kart GNS (Gençnesever) ile 18-25 yaş arasındaki gençler, sunulan dijital kart ile Türkiye’deki 300’den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebiliyor. Bugüne kadar 18 yaşına kadar olan çocuk ve gençler ören yerlerini ücretsiz gezebiliyorken, bu uygulama ile yaş aralığı 25’e çekilerek yaklaşık 15 milyon genç artık bu fırsattan yararlanabiliyor.

ÇEKİLİŞE KATIL BİLETİ KAZAN

Sinema, tiyatro, konser, festival biletleri ile hediye çekleri, spor müsabakaları biletleri ve seyahat biletleri de gençlere platform üzerinden hediye ediliyor.