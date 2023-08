Türkler cahillere Almanlar delilere gülüyor

Çünkü Nasreddin Hoca sadece güldürmüyor, felsefi bir sorgulama alanı da açıyor. Yaygın fıkralar bilinir: Hoca anlaşamayan her iki kişiyi dinler ve “Haklısınız” der. Karısı, “Nasıl her ikisine de haklısın dersin?” diye kocasına çıkışınca “Sen de haklısın” der Hoca. Bu çok derin bir felsefi duruş ve söylemdir. Hayatta herkes haklı olduğunu düşünmez mi, zaten “Doğru nedir, doğru bilgi nedir?” Felsefi soruşturmaların tam ortasına düşeriz. Yine bir papağanın, Hoca’nın hindisinden tam on kat fazla para etmesi onu ziyadesiyle kızdırır. Sahibi “Papağan konuşur” deyince Hoca “O konuşursa, bu da düşünür” der. Bu cevabı, üniversitede bir ders boyunca mizah felsefesi bağlamda inceleyebilirim. Keloğlan’ın gülmecesi biraz daha farklı. Orada saray-halk, Selçuklu Sarayı-Türk aşiretleri ikilemi söz konusu. Halkın yansıması olarak hazırcevaplık, zeka, doğuştan kel oluş bağlamında tip komikliği, her problemi çözme yeteneğiyle “üstünlük teorisi” bağlamında ele alınabilir.