Hayat Ümmü Gülsümle canlı sohbet
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Ümmü Gülsüm’le canlı sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, televizyondaki bir yarışmaya katılarak adından söz ettiren konuşma engelli 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile canlı olarak görüştü.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Erdoğan, Gülsüm ile görüntülü konuştu.
Erdoğan, Gülsüm ile görüntülü konuştu.

4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile Erdoğan’ın yaptığı canlı sohbette genç kız, söylemek istediklerini yarışmada olduğu gibi bir kağıda yazarak konuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşen görüşmede, Genç’i ve kardeşlerini izlediğini dile getiren Erdoğan, “Arkadaşlar bana sürpriz yaptı. Ben Ümmü Gülsüm’le görüntülü olarak tanışma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Annene, babana ve bütün ailene benden selamlar.” ifadelerini kullandı. Erdoğan ve Genç, görüntülü sohbetlerinde, Borçka’nın halk arasında “Macahel” olarak bilinen Camili yöresindeki bal ile ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümmü Gülsüm’le sosyal medyada canlı görüştü
OYNAT 04:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümmü Gülsüm’le sosyal medyada canlı görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü. Erdoğan, Ümmü Gülsüm'e başarılar dileyerek, ailesiyle birlikte Ankara'ya davet etti.


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