Ümmü Gülsüm’le canlı sohbet

4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile Erdoğan’ın yaptığı canlı sohbette genç kız, söylemek istediklerini yarışmada olduğu gibi bir kağıda yazarak konuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşen görüşmede, Genç’i ve kardeşlerini izlediğini dile getiren Erdoğan, “Arkadaşlar bana sürpriz yaptı. Ben Ümmü Gülsüm’le görüntülü olarak tanışma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Annene, babana ve bütün ailene benden selamlar.” ifadelerini kullandı. Erdoğan ve Genç, görüntülü sohbetlerinde, Borçka’nın halk arasında “Macahel” olarak bilinen Camili yöresindeki bal ile ilgili de konuştu.
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