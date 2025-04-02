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Umudun resmi

Umudun resmi

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:002/04/2025, Wednesday
G: 2/04/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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8 yaşındaki Muhammed’e bisküvi ve meyve suyu ikram edildi.
8 yaşındaki Muhammed’e bisküvi ve meyve suyu ikram edildi.

İstanbul 2 No’lu Baro heyetinin Suriye gezisi, umut dolu bir görüntüyle son buldu. İşkence merkezi hapishaneler başta olmak üzere yerle bir edilmiş mahalleleri dolaşan avukatlar, enkaz halindeki bir bina önünde salıncakta sallanan bir çocukla karşılaştı. Gruba el sallayan çocuk, hemen yanlarına geldi. 8 yaşındaki Muhammed’e bisküvi ve meyve suyu ikram edildi. “Her şeye rağmen umutlu olmak gerektiğini” söyleyen küçük çocuk, umudun simgesi oldu. Muhammed’le Humus’un Halidye Mahallesi’nde dolaşırken karşılaştıklarını anlatan Avukat Mehmet Alagöz, “Harabeler arasında salıncakta oynayan bir çocuk hepimizin dikkatini çekti. Yıkıntılar arasındaki mutluluğu ve neşesi hepimizi derinden sarstı. O çocuğun heyecanı, bize Suriye’nin geleceğine dair umut verdi” dedi.


#Suriye
#Humus
#mahalle

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