UNESCO listesinde cennet gibi yer

Manavgat, Kurşunlu, Düden, Erfelek, Aydınpınar, ülkemizde ne kadar şelale varsa hepsini ve daha fazlasını, yüzlercesini, katman katman döküldükleri on altı gölle birlikte, üç yüz kilometrekarelik kocaman bir doğal parkta gördüğünüzü düşünün. Göllerin içlerindeki mineral yapılarına ve ışığa bağlı olarak zümrüt yeşilinden, gök mavisine, cam göbeğine, griye kadar renk geçişlerine sahip olduğu, sık ve gür ağaçlarla kaplı yemyeşil bir ormanın içerisinde bir park burası. 1949 yılında açılmış, 1979 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmış, Hırvatistan’ın en eski doğal parkı.

Plitvice’de, K rotasındaki on sekiz kilometrelik yürüyüşüme başladığım ilk dakikalarda, önce mesafe gözümde büyüyor, sonra manzaralardan gözümü ayıramadığım bir gün geçiriyorum. Akşam parktan çıkarken hem onca yolu, tüm iniş çıkışlarına rağmen, yorulmadan ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadan yürümüş olmama hayret ediyor hem de geri dönmek zorunda olduğuma üzülüyorum.

Parkın içerisinde zaman zaman bir gölü geçmek için feribota, bir yolu kısaltmak için panoramik otobüslere binmek gerekiyor, bu sıralarda, pencere kenarından ya da feribotun bir köşesinde oturup ayaklarımı göle sarkıtarak manzarayı seyrediyorum. Park her daim kalabalık. Buna rağmen ne hayretim azalıyor, ne hayranlığım.

Plitvice’yi ziyaret etmek için en güzel zamanlar bahar ve yaz ayları. Sonbahar ve kış aylarında parkın bazı bölümleri hava koşulları nedeniyle ziyarete kapalı olabiliyor, park içerisindeki feribot ve panoramik otobüsler çalışmayabiliyor. Parkı her yıl bir milyondan fazla turist ziyaret ediyor.

Parkın çevresindeki köylerde kiralık evler ve pansiyonlar, park içerisinde de oteller ve kamp alanları bulunuyor. Park yılın her günü ziyarete açık. Sabah yediden itibaren ziyarete başlayabiliyorsunuz. Benim önerim gezeceğiniz günün bir gün öncesinde gelip, ertesi gün sabah parkın açılış saatinde kapıda olup gezmeye başlamanız. Bu sayede özellikle bahar ve yaz sabahlarında hep kalabalık olan parkı, otobüsler dolusu insan gelmeden gezmeye başlamış olursunuz.

Plitvice’yi hakkıyla gezmek için bir tam gün ayırmak gerekiyor. Parkın 1 ve 2 numaralı iki girişi ve çok iyi işaretlenmiş 8 ayrı yürüyüş rotası var. A, B, C, E, F, H rotaları ve 2 farklı K rotası. Bu kadar büyük bir alanda kaybolmadan rahatça gezebiliyorsunuz. Rotalar mesafe olarak kısadan uzuna gidecek şekilde isimlendirilmiş. Ahşap platformlar, merdivenler, çakılla bezeli yürüyüş yolları mevcut. Benim önerim, vaktiniz varsa on sekiz km’lik K rotasını yapmanız ve yürüyüşe 1 numaralı girişten başlamanız. Bu rotayı tamamlamak sekiz dokuz saat sürüyor ve göllerin tamamını görebiliyorsunuz. Zamanınız kısıtlıysa sekiz kilometrelik C rotasını öneririm. Bu rotayı tamamlamak da dört-beş saat sürüyor ve yine parkın en güzel bölümlerinin çoğunu görmüş oluyorsunuz. Elbette Milli Parka iki tam gün ayırıp tadını çıkararak gezmek de güzel bir seçenek.