Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'ten İsrail tepkisi: Dünyanın gözü önünde bir ırk yok ediliyor ve dünya buna engel olamıyor

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de binlerce kişinin öldürülmesine tepki göstererek, "Filistin'de olanlar içimizi parçalıyor, vicdanlarımızı yaralıyor. Aylardır sonsuz bir katliam var. Dünyanın gözü önünde bir ırk yok ediliyor ve dünya buna engel olamıyor. Bu inanılacak bir şey değil." dedi.
Koçyiğit, bazı etkinliklere katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, AA muhabirine, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Usta oyuncu Koçyiğit, sanat camiasının da çeşitli kampanya ve yardımlarla Filistinlilere destek olduğunu, bunun daha da artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.