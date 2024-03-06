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Dünya

ABD'li ünlü oyuncu Ruffalo'dan Gazze çağrısı: Tüm ölümler durmalı

Terör devleti İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara yönelik bir çağrı da ABD'li oyuncu Mark Ruffalo'dan geldi. Ruffalo, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için yaptığı paylaşımda, "Tüm ölümler durmalıdır." ifadesini kullandı.

07:17 - 6/03/2024 Çarşamba
AA
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo

Ruffalo, sosyal medya hesabından, "Gazze'de hayatları paramparça olan tüm masum çocuklar için tek yürek olarak diyoruz ki bizim adımızı kullanmayın. Tüm ölümler durmalıdır." paylaşımında bulundu.


"Bizim adımızı kullanmayın" mesajıyla bir video paylaşan Ruffalo, "Şu anda Gazze'de 6 yaşın altındaki her 2 çocuktan biri yetersiz besleniyor ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Filistin'de derhal ateşkes talep etmek için dünyaya katılın. İnsanlığımız buna bağlı. Başka bir dünya mümkün ve biz bunu gerçekleştirmeye söz veriyoruz." ifadesine yer verdi.


Ruffalo'nun yaptığı video paylaşımında, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına bu yıl dahil edilen ve İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen fotoğrafların bulunduğu "Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoride en çok oy alan Ali Jadallah'ın çektiği "Son sığınak" başlıklı fotoğraf da yer aldı.

ABD'li oyuncunun paylaştığı videoda, "Hükümetlerimiz tarafından bizim adımıza yapılan haksızlıklara direnmenin bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz", "Bizim adımıza sonsuz bir savaş yürütmeyeceksiniz", "Daha fazla ölüm olamaz", "Bizim adımıza sivilleri bombalamayacak, daha fazla çocuğu öldürmeyecek ve tarihin isimsizlerin mezarları üzerinden akmasına izin vermeyeceksiniz" gibi ifadeler kullanıldı.



Türkiye'den Gazze için barış konferansı çağrısı: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 'Filistin' bildirisi açıklandı
Türkiye'den Gazze için barış konferansı çağrısı: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 'Filistin' bildirisi açıklandı

Suudi Arabistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda kabul edilen kararlar açıklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bizzat katılım sağladığı toplantıda, "Filistinli siviller için pratik ve etkin korumaya yönelik bir mekanizma oluşturulması gerektiğinin altı çizilmiştir." vurgusu yapıldı. İsrail'in BM başta olmak üzere uluslararası teşkilatlara üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapılan bildiride, "Acil ve koşulsuz ateşkes çağrısında bulunulmaktadır. Arap-İslam âleminin Ramazan ayında Gazze'ye yardım ulaştırmaya çağırılmaktadır." denildi. Türkiye'nin önerisiyle ihtilafın çözümünü teminen uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısı yapıldı.




#Mark Ruffalo
#gazze
#İsrail
15 dakika önce
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