Uzmanından 'maymun çiçeği' açıklaması: Telaşlanacak durum yok

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, maymun çiçeğinin Kovid-19 gibi günler içinde yüzlerce kişiye bulaşacak bir hastalık olmadığını kaydetti.

HAYAT Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi

Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bu sabah Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Koca, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini bildirdi.

Hastalığa ilişkin açıklama yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap, maymun çiçeğinin çok yakın temasla bulaşması nedeniyle Kovid-19 gibi bir salgına dönüşme riskinin bulunmadığını vurguladı.

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Yeni Şafak Prof. Dr. Alpay Azap

Azap, şunları söyledi:

"Maymun çiçeği asla Kovid-19 veya grip gibi günler içinde yüzlerce, binlerce kişiye bulaşacak bir hastalık değil çünkü çok yakın temasla bulaşıyor. Sadece hasta ve enfekte olan kişilerle aynı evde yaşayanlar veya yakın fiziksel teması olanlar risk altında. Bu nedenle telaşlanacak bir durum yok. Kovid-19'da dünyada günde 1 milyonun üzerinde yeni vaka görülürken maymun çiçeğinde iki aylık sürede Afrika dışında 5 bin civarında vaka bildirildi. Tek başına bu veri bile çok hızlı yayılmadığını gösteriyor."

FOTOĞRAF 17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini duyurdu.<br>Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini belirtti.<br><br>Bağışıklık sistemi yetersizliği olan hastanın tecrit edildiğini aktaran Koca, \"Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor.\" dedi. Çok sayıda ülkede görülen virüsün Türkiye'de de rastlanmasının ardından vatandaşlar internette araştırmalara başladı. Peki, Peki, maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği nasıl bulaşır? Maymun çiçeğinin belirtileri neler, ölümcül mü? Maymun çiçeği hangi ilde görüldü? İşte tüm detaylar... Maymun çiçeği virüsü nedir? <br><br>Maymun çiçeği, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait Monkeypox virüsünden kaynaklanan bir hastalıktır. Poxviridae ailesinde yer alan diğer virüsler olan Variola virüsü çiçek hastalığına, Cowpox virüsü sığır çiçeğine yol açarken Vaccinia virüsü ise çiçek aşısı üretiminde kullanılır. Maymun çiçeği nasıl bulaşır? <br><br>Maymun Çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyondur. Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılır. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabilir. Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler?<br><br>Ateş, döküntü, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrıları, enerji eksikliği ve şişmiş lenf düğümleri, Maymun Çiçeği ile ilişkili en yaygın belirtiler olarak biliniyor.<br><br> Maymun çiçeği virüsü karantina süresi ne kadar? <br><br>Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bu virüs ile ilgili dikkat çeken açılamalar yaptı. Karantina süresinin 28 gün olabileceğini belirten Yavuz, \"Temaslıda ise semptomlar oluşmadan aşılama yapılması ve 21 güne kadar izolasyonu söz konusu olabilir.\" dedi. Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü? <br><br>Maymun Çiçeği Hastalığı'nın ilk görüldüğü il belli oldu. Buna göre; Maymun Çiçeği Hastalığı'na yakalanan vatandaş İstanbul'da<br>yaşıyordu. Vakanın tedavisi İstanbul'da bir hastanede sürüyor.<br> Maymun Çiçeği ilk nerede görüldü?<br>CDC’ye göre, hastalık 1958’de araştırma maymun kolonilerinde keşfedildi. İnsana bulaşan ilk vaka 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DRC) rapor edildi.<br><br>O tarihten bu yana Benin, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Güney Sudan’ın da içinde bulunduğu 11 Afrika ülkesinde bu virüs görüldü.<br><br>CDC’ye göre, Afrika dışında bildirilen ilk Maymun Çiçeği salgını, 2003 yılında ABD’de enfekte memeli bir hayvanın ithalatı sonucu ortaya çıktı.<br><br>Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre, 2018 ve 2019'da, tümü Nijerya'da yolculuk yapmış ikisi İngiltere, biri İsrail'den ve biri Singapur'dan yolcuya Maymun Çiçeği teşhisi kondu.<br><br> Dünya geneline yayılmaya başlayan Maymun Çiçeği, Avrupa'da İngiltere ve Fransa'nın ardından Kuzey Amerika'da da görüldü. Maymun Çiçeği'nin nedeni tespit edildi mi? Tedavisi var mı?<br>DSÖ’ye göre, şu anda Maymun Çiçeği için önerilen özel bir tedavi yok. Çiçek hastalığına karşı aşılamanın hastalığı önlemede yaklaşık yüzde 85 oranında etkili olduğu tespit edildi.<br><br>Bu nedenle, ciddi maymun hastalığı semptomlarını önlemek için çocuklukta önceden çiçek aşısı yapılmasını öneriliyor. Maymun Çiçeği virüsünün doğal konağı kemirgenlerin yanı sıra ip sincapları, ağaç sincapları, yurt, primatlar ve diğer türler de virüsün taşıyıcıları olarak tanımlandı.<br><br> Maymun Çiçeği virüsü taşıyan kişilerin çoğu hastalığı hafif atlatıyor. 2003 yılında ABD'de yaşanan yayılmada, 47 kişi ölmüştü.<br><br> Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü?<br><br><br>Maymun Çiçeği virüsü genellikle hafiftir ve çoğu hasta tedavi olmaksızın birkaç hafta içinde iyileşir. Yine de, hastalık ölümcül olabilir. Ancak, bulaştığı insanların yüzde 10'unu öldürebilir Mevcut salgına neden olan daha hafif suş, 100'de birini öldürür Covid'in ilk vurduğu zamana benzer.<br>Maymun Çiçeği virüsü, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğinin bazı yönlerini kapatır.<br> Türkiye'de ilk vaka: Maymun çiçeği hangi ilde görüldü? Nasıl bulaşır? Son aylarda başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede görülen ve paniğe neden olan ilk maymun çiçeği virüsü vakasına Türkiye'de de rastlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişide maymun çiçeğinin tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından vatandaşlar internette hastalıkla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği nasıl bulaşır? Maymun çiçeğinin belirtileri neler, ölümcül mü? Maymun çiçeği hangi ilde görüldü? İşte tüm detaylar...

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"Olgu sayılarında bir miktar artış olabilir"

Azap, buna karşılık maymun çiçeğinin artık Afrika ile sınırlı bir enfeksiyon olmadığına işaret ederek, "Maymun çiçeği Kovid-19 gibi korkutucu olmasa da daha önce görmediğimiz coğrafyalarda yayılıyor. Batı dünyasının nur topu gibi yeni bir hastalığı oldu. DSÖ de hastalıkla ilgili küresel acil durumun söz konusu olmadığını ama virüsün yayılmasının engellenmesi gerektiğini açıkladı. Türkiye açısından hastalığın görüldüğü İngiltere, Almanya, İspanya, Portekiz gibi ülkelerle benzer bir süreç yaşanabilir. Ülkemizde de başka vakalar, olgu sayılarında bir miktar artma olabilir ama bu ülkelerdeki kadar yüksek bir oranda olmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Vaka sayılarının artmasının kişinin temaslı olduğu tüm kişilerin izolasyona alınmasıyla engellenebileceğini, hastanın virüsü kimden aldığının araştırılarak olası şüpheli kişilerin ve bunların yakın temaslılarının da karantinaya alınması gerektiğini söyleyen Azap, bu yapıldığında hastalığın artmasının da önlenebileceğini belirtti.

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"Ateş, lenf bezlerinde şişme, ciltte kabarcıklar gibi belirtiler gösteriyor"

Prof. Dr. Alpay Azap, maymun çiçeğinin belirtilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Hastalık ateş, baş ağrısı, kas ağrısı gibi genel enfeksiyon belirtileri gösteriyor. Lenf bezlerinde şişme uyarıcı belirtiler arasında. Asıl şüphelendiren belirti ise ellerde, kollarda, avuç içinde, yüzde, el- ayak tabanlarında irin toplamış kabarcıkların olması. Fakat bu belirti ateşin ilk çıktığı dönemde değil birkaç gün sonra ortaya çıkıyor. Hastalıktan korunmak için maymun çiçeğinin görüldüğü ülkelere seyahat etmiş ve orada hasta kişilerle yakın teması olma olasılığı bulunan kişilerden uzak durmak önemli. Enfekte kişinin kullandığı havlu, çarşaf gibi malzemelerde de virüs olabiliyor. Bunlara temasla da ciltteki gözle görülemeyecek çatlaklardan virüs bulaşabiliyor. Şüpheli bir teması olup hastalık belirtilerini taşıyanların hızla sağlık kuruluşlarına başvurması çok önemli."

Azap, hastalığın ciltte oluşan kabarcıklardan örnek alınarak yapılan PCR testiye saptandığını aktardı.

"Risk grubu haricindeki kişilerde tedavisiz, kendiliğinden iyileşiyor"

Hastalığın risk grubundaki kişiler haricinde herhangi bir tedaviye gerek olmaksızın kendiliğinden geçtiğini belirten Azap, "Bağışıklığı baskılanmış kişiler, çok küçük çocuklar ve gebeler açısından ağır hastalık ve ölüm riski var. Fakat bunun haricindeki insanlarda tedavisiz 2-4 hafta içinde kendiliğinden iyileşiyor." dedi.

Prof. Dr. Azap, maymun çiçeğine karşı geliştirilmiş, FDA tarafından onaylı bir ilacın bulunduğunu belirterek, sözlerini, "İlaç şu an ülkemizde yok ama dünyada da sadece hastalığın ağır seyretme riski bulunan kişilere uygulanıyor. Risk grubunda olmayan kişiler için ilaca bile gerek yok. Sadece kişinin bulaştırmasını önlemek için izolasyonu ve takibi yapılıyor." diye tamamladı.