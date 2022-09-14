Hayat Uzmanlar açıkladı Neden kendimizi sürekli aç hissederiz?
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Uzmanlar açıkladı: Neden kendimizi sürekli aç hissederiz?

Gerçek açlıktan ziyade zaman zaman hepimizin yaşadığı “sürekli acıkma” hissinin sık karşılaştıkları bir durum olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Buket Ertaş Sefer, sürekli acıkmışlık hissinin altında farklı nedenler olabileceğini ve bunun da çok iyi araştırılmasının gerektiğine işaret etti.

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Haber Merkezi Diğer
Uzmanlar açıkladı: Neden kendimizi sürekli aç hissederiz?
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Toplumun dayattığı fiziksel görünüm, yanlış diyetler, uzun süreli gereksiz açlıkların; diyet yapılmayan dönemde gereksiz yemek yeme atağını artıran bazı nedenler arasında geldiğini söyleyen Uzm. Dyt. Buket Ertaş Sefer, “Sürekli yemek yeme isteği toplumun bir kısmında ne yazık ki gördüğümüz bir durum. Bazı açlıklar gerçekten fizyolojik olarak ihtiyaç anında ortaya çıkarken, bazı yalancı açlıklar ise sadece psikolojik olabiliyor” diye konuştu.

Açlığın sebebinin iyi irdelenmesi ve sebebe yönelik çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Buket Ertaş Sefer “Gerçekten acıktım mı, yoksa sadece kendimi mutlu etmek için mi yemek yemek istiyorum? Gerçekten acıktım mı yoksa mutluluğumu taçlandırmak mı istiyorum? Gerçekten acıktım mı yoksa sadece ağız alışkanlığı mı? Cevaplarınız sizin gerçekten fizyolojik olarak acıktığınızı gösteriyorsa sorun yok. Yemek yemekte fayda var. Fakat henüz yemek yediyseniz, acıkmanız çok sık oluyorsa altında yatan başka sebepler olabilir” diye konuştu.

Dünya geneline baktığımızda toplumun büyük kesiminde görülen ve görülme ivmesinin giderek arttığına işaret eden Uzm. Dyt. Sefer, sürekli açlık hissinin altında diyabete bağlı sorunların yatabileceğine işaret etti.

"İnsülin direnci, hipoglisemi, hiperglisemi gibi durumlarda kişi hasta olduğunun farkında değilse ya da ilaçlarını düzenli kullanmıyorsa açlık-tokluk mekanizmaları düzene girmeyebilir. Bu durumda da sürekli açlık hissi yaşanabilir. Bu nedenle sürekli açlık hissi yaşayan kişilerin tanı almış bir sorunu yoksa bile endokrinoloji uzmanına başvurmalarında yarar var."

Kilo vermek isteyen ya da kilo kontrolünü sağlamak isteyen kişilerin de yeteri kadar kalori almamaya bağlı olarak açlık hissi yaşayabileceğini anlatan Uzm. Dyt. Sefer, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu durumda dikkatli olayım derken aslında kendinizi, hücrelerinizi yeterince beslemiyor olabilirsiniz. Doğru menü oluşturamadığınız zaman da doğal olarak daha sık yemek yeme isteği ile karşılaşıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla diyet yaptığınız dönemde önemli olan doğru zamanda, doğru gıdayı ve doğru miktarda almak olmalıdır. Aksi durumda sadece sürekli acıkma durumuyla karşılaşmakla kalmaz, yetersiz beslenmeye bağlı olarak farklı sağlık sorunlarıyla da karşılaşabilirsiniz."

“Yapılan araştırmalar yetersiz su tüketiminin açlık mekanizmasını etkilediğini gösteriyor” diyen Uzm. Dyt. Buket Ertaş Sefer, “Su içmek aslında yemek yemek kadar önemli bir ihtiyaç olmasına karşın hep ihmal ediliyor. Üstelik bunun yanında açlık hissi yaşanan durumlarda bazen asıl ihtiyaç sudur. Bu nedenle acıkma hissi geldiğinde önce su içmeyi denemek gerekir. Ayrıca gün içinde de yeterli miktarda su tüketmeye özen göstermek gerekir" diye konuştu.

Hipertiroidizm yani tiroit hormonlarının fazla çalışması durumunda da kişinin metabolizma hızı yükselip enerji ihtiyacı arttığı için sıklıkla açlık hissi yaşayabileceğine işaret eden Uzm. Dyt. Sefer, “Bu nedenle çarpıntı, kilo kaybı, yüksek kan basıncı, şişmiş tiroid bezi gibi şikayetleri olanların en yakın zamanda bir endokrinoloji uzmanına başvurmaları gerekir” dedi.

Kan şekerinin ani yükselmesini önlemenin aynı zamanda ani düşmesini de önlemek anlamına geldiğini hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi’nden Uzm. Dyt. Buket Ertaş Sefer, kan şekerini dengede tutabildiğinde açlığın da kontrol altında tutulabileceğini söyledi. Bunu sağlamada lifli (posalı) besinlerin öğünlerde bulunmasının çok büyük yarar sağlayacağını anlatan Dyt. Buket Ertaş, sözlerine şöyle devam etti: "Posalı yiyecekleri tercih etmek midenin dolu kalma süresini uzatıp, çabuk yemek yeme isteğini bastıracaktır. Sebzeler, tam tahıllı ürünler ve kurubaklagiller yüksek lifli gıdalardan bazılarıdır. Özellikle sebzeyi ihmal etmek çabuk acıkmaya neden olabilir."

Besleyici özelliklerinin yanı sıra uzun süreli tokluk hedefini de karşılayan protein içeriği yüksek gıdaları yeterli miktarda almamanın da sürekli açlık hissi yaratabilecek etkenlerden biri olduğuna işaret eden Uzm. Dyt. Buket Ertaş Sefer, sözlerini şöyle tamamladı: “Proteinler, besin grupları içinde sindirimi en geç yapılan gruptur. Kan şekerini karbonhidratlar kadar etkilemediğinden insülin dengesizliği de oluşturmazlar. Yumurta, yağsız kırmızı et, peynir, yoğurt, balık, beyaz et, kuru baklagiller gibi bitkisel proteinler haftalık menü planlamamızda mutlaka yer alması gereken önemli protein kaynaklarıdır. Dolayısıyla sürekli açlık hissi yaşıyorsanız bakabileceğiniz etkenlerden biri de günlük beslenme menünüzde yeterli miktarda protein olup olmadığıdır.”

Beslenme uzmanı uyardı: Açlık durumunuzun nedeni duygusal olabilir
HAYAT
Beslenme uzmanı uyardı: Açlık durumunuzun nedeni duygusal olabilir

Sağlık ve dengeli beslenmenin 15 altın kuralı
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Bir Gıda Kaydı Tutun Yemek kayıtlarının tutulması kilo vermek ve verilen kiloları korumak için önemlidir. Yemek kaydı tutarken yediğinizi, içtiğinizi, yiyeceklere eklediğiniz yağ ve çeşni gibi şeyleri takip ettiğinizden emin olun. Ruh halinizi ve iştahınızı izlemek aynı zamanda yeme alışkanlıklarınızı öğrenmeye yardımcı olabilir.
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Çorba İle Başlayın Yemekten önce düşük kalorili bir çorba içen insanların yapılan bir araştırmaya göre %20 daha az kalori aldığı görülmüştür. Yemekle alınan kaloriyi azaltmak ve aç hissetmemek için çorba ile başlamak güzel bir yöntemdir.
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Modayı Takip Edin Elastik kıyafetler diyetlerin düşmanıdır. İyi hissettiren kıyafetler giydiğiniz zaman bu frene basmanıza ve farkına varmanıza sebep olur. Bunu hedeflerinize ulaşmak için bir yol olarak düşünebilirsiniz.
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Diyet Ürünlerin Kilo Vermeye Yardımcı Olacağını Düşünmeyin Yapay tatlandırıcılar, vücudun kalori alımını düzenleme yeteneğini bozabilir. Diyet gıdaları tüketen insanların daha çok yemek yemeleri muhtemel olabilir çünkü vücudunuz şeker yediğinizi düşünür ve daha fazla yemenize sebep olur.
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Tabağınızda Renk Olsun Her bir öğünde mutlaka tabağınıza aldığınız yiyeceklerde renkli olanları tercih edebilirsiniz. Bu size besin çeşitliliği sağlamada yardımcı olur. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil sebzelerle çeşitlilik sağlayabilirsiniz.
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Yemek Yemeye Zaman Ayırın Midenizin beyninize yeterince yediğiniz mesajını göndermesi yaklaşık 20 dakika alır. Yemeği acele edip hızlı yerseniz, vücudunuz doygunluk hissetmez ve daha çok yemek yemeniz kolaylaşır. Her lokmayı en az 10 kez çiğneyerek, küçük lokmalar alarak, rahat bir yemek ortamı yaratarak zamanı uzatabilirsiniz.
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Tuz Tüketiminizi Azaltın Tuz vücutta su tutacağından kilo almaya neden olur. Tuz aynı zamanda daha aç ve susamış hissetmenizi sağlayabilir. Yemeklerinizi az tuzlu yaparak ve sofradan tuzu kaldırarak büyük oranda kilo kontrolü de sağlayabilirsiniz. Tuz yerine baharatlarla yemeğinizin tadını güzelleştirebilirsiniz.
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Kaliteli ve Yeteri Kadar Uyuyun Uyku yoksunluğu sadece birkaç gece bile olsa hemen kilo alımına neden olabilir. Bu yüzden iyi ve kaliteli uyku uyumak çok önemlidir. Uyku problemi yaratacak etmenleri mümkün olduğunca ortadan kaldırmak kilo kontrolü sağlamada çok önemlidir.
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Mutlaka Kahvaltı Yapın Kahvaltı, günün en önemli öğünü. Kan şekeri olarak bilinen glikoz için kaynak oluşturduğundan büyük önem taşır. Kahvaltı alışkanlığına sahip olmayanlarda konsantrasyon güçlüğü, yorgunluk ve bitkinlik ortaya çıkmaktadır. Her sabah kahvaltı yapan bireyler kilo kontrolünü daha rahat sağlarlar.
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Egzersiz Yapın Yüksek yoğunluklu egzersiz kadınları daha fazla yemeye götürebilir. Bu yüzden ılımlı egzersiz daha kolay kilo kontrolünün anahtarı olabilir. İnsanlar fiziksel aktiviteleri sırasında yaktıkları kalorileri olduğundan daha çok zannederler. Bu da daha çok yemelerine neden olur. Bir egzersiz sırasında yakılan kalorileri gün içinde birkaç yiyecekle kolayca geri alabilirsiniz.
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Öğün Atlamayın Saat 19.00’dan sonra yemek yemenin kilo aldıracağı bir efsanedir. Gece geç saate kadar çalışan insanların akşam yemeğini atlamaları gerektiği anlamına gelmez. Akşama kadar kalorilerinizin yüzde 70’ini akşam yemeğinde ise yüzde 30’nu ne olursa olsun yemelisiniz.Akşam yemek yemeği bırakmak metabolizmayı yavaşlatmaya neden olur. Bu öneri tabi ki saat 19.00’dan önce yemek yemeye fırsatı olmayan yoğun çalışanlar için önemlidir.
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Daha İyi Çiğneyin Lokmaları iyi çiğnemek doygunluk sağlamak için iyi bir yöntemdir. Bunu her yemekte yaparsanız günde yaklaşık 75 kalori tasarruf edebilirsiniz. Bu da 1 yılda yaklaşık 8 kilo kayba eşittir.
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Günde En Az 2-3 Litre Su İçin Su, vücut için gereklidir. Hem de çok önemli bir ögedir. Herkesin ihtiyacı farklıdır ancak günlük önerilen miktar 2 litredir. Aynı zamanda midenizde yer kaplayacağından daha az kalori almanıza sebep olur. Bu da su içmek için çok güzel bir bahane değil mi?
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Asla Fazla Aç Kalmayın Açlık kontrol edilmesi zor bir dürtüdür. Aç kaldığınızda yanlış kararlar verebilirsiniz. Açken sağlıklı olup olmadığına bakmadan her şeyi yemek isteyebilirsiniz. Sonra da pişman olabilirsiniz. Çok fazla aç olmamak için mutlaka ara öğünler yapmalısınız. Öğünlerinizi atlamayın ve geciktirmeyin.
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Açlık Hormonunu Kontrol Altına Alın Vücudumuz açlığı kontrol eden ve iştahımızı yönlendiren ghrelin adlı bir hormon salgılar. Ghrelini kontrol edemiyorsak kilo vermeyi unutabiliriz. Bunu sağlamanın en iyi yolu yaklaşık 3 saatte bir az ve dengeli beslenmektir. Eğer karbonhidratlardan mahrum kalırsak ghrelin de yükselir bu yüzden vücudumuza ve beynimize ihtiyaç duyduğu karbonhidratı vermek önemlidir. Yemeği azaltırken ve karbonhidrattan kaçınırken ghrelini yükseltiriz ve bu artış bizi duygusal açıdan aç hissetirir ve yemek miktarını arttırır.
Sağlık ve dengeli beslenmenin 15 altın kuralı
Tüm dünyanın savaştığı yeni koronavirüs, aylardır gündemimizden düşmüyor. Bu süreçte bulaşma riski sebebiyle evlerimizde kalarak karantina süreci yaşadık. Daha az hareket ettik ama daha fazla yedik. Unlu ve şekerli yiyeceklere eğilimimiz arttı. Kış mevsiminin etkileriyle metabolizmamız yavaşladı ve yağ depolamaya meyilli oldu. Evet, birçoğumuz oldukça kilo aldı. Yeni normal sürecinde de tedbirler hayatımızın bir parçası olsa da alınan fazla kilolar kişisel gündemimizin önemli konusu haline geldi. Peki, bu kilolar nasıl verilecek? Sağlıklı bir şekilde kilo vermek önemli. Bunu yaparken de acele etmeye gerek yok. Önemli olan diyet yapmak değil sağlıklı ve dengeli bir beslenme programını hayatınıza uyarlamak. İşte sağlık ve dengeli beslenmenin 15 altın kuralı:
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