Vahapzade şairliği örnek teşkil ediyor

Hani anlatılamaz yaşanır, diye bir söz vardır. Rektörlerin, dekanların, profesörlerin ardından en son onur konuğu olarak sunucunun Azerbaycan-Türkiye şiiri eşliğinde o kürsüye davet edilmek anlatamayacağım güzellikte bir duyguydu. Konuşmama Bahtiyar Vahapzade’nin Tenha Mezar şiirini okuyarak giriş yaptım. Şeki’ye giderken o topraklarda şehit düşen Türk askerlerimiz için yapılan Tenha Mezar Şehitliği’nde durup dualarımızı etmiştik. Girişte Bahtiyar Vahapzade’nin Tenha Mezar şiiri vardı. Beni çok etkilemişti. Azerbaycan’da şehitlere, şehitliklere çok önem verilir. Şeki’nin içinde tek bir Türk askeri için yapılan şehitliği de ziyaret edip dualarımızı yaptık. Yol boyunca büyük tabelalarda Karabağ şehitleri sıralanmıştı. Duygulanmamak elde değil. Her yerde Azerbaycan ile Türkiye bayraklarının bir arada dalgalanması ayrıca duygulandırıyor insanı. Konuşmamın etkisinden mi yoksa Türkiye’den gelen konuk olduğum için mi bilmemem ama dinleyicilerin alkışları, program sonrası yanıma gelip söyledikleri güzel sözler, şehit annelerinin boynuma sarılıp fotoğraf çektirmeleri benim için çok anlamlıydı. Şeki Saray Otel’de Bahtiyar Vahapzade’nin manevi oğlu, müze evin direktörü ve program yapımcısı Elşan Zekeriyabeyli ile bir saatlik televizyon programımız oldu. Bizleri Bahtiyar Vahapzade’nin müze olan evinde en güzel şekilde ağırladılar. Vahapzade’nin kızı bizler için pasta yaptırıp yollamıştı. Bahçeye girer girmez büyülendim. Vahapzade’nin izinden giden Vagif Aslan’ın şu sözü geldi aklıma: “Şeki’de şair olmamak günahtır.” O bahçede Şekili her iki şaire hak verdim. Şeki’nin kendisi şiir gibiydi zaten doğasıyla, mimari yapısıyla, Han Sarayı ile kervansarayları ile… Güller güllerle oynuyordu bahçede. Şadırvandan akan suyun verdiği huzur, ıhlamur ağaçları altında semaver çayının doyumsuzluğu, okunan şiirler büyülü bir atmosferdi bizler için. Her yerde, her ortamda en güzel şekilde ağırlandık diyebilirim.