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Varaka Kağıt’tan döngüsel ekonomiye katkı: Yeni Ar-Ge Projesi TÜBİTAK desteğiyle hayata geçiyor

Varaka Kağıt’tan döngüsel ekonomiye katkı: Yeni Ar-Ge Projesi TÜBİTAK desteğiyle hayata geçiyor

17:0530/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Projede geliştirilecek aktif karbonun, Varaka tesislerinde atıksu arıtım performansı ile proses içi uygulama verimliliği değerlendirilecek.
Projede geliştirilecek aktif karbonun, Varaka tesislerinde atıksu arıtım performansı ile proses içi uygulama verimliliği değerlendirilecek.

Varaka Kağıt Sanayi A.Ş. olarak, sürdürülebilir üretim ve çevre dostu endüstriyel çözümler konusundaki kararlılığımızı bir adım ileriye taşıdık. Uludağ Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen “Geri Dönüşüm Kağıt İşletmelerinde Çıkan Elek Altı Atıklardan Aktif Karbon Üretimi” başlıklı Ar-Ge projemiz, TÜBİTAK TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Kağıt geri dönüşüm proseslerinde ortaya çıkan elek altı atıkların, uygun ön işlemler ve aktivasyon teknikleriyle aktif karbona dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Proje ile hem çevresel etkiler azaltılacak hem de endüstriyel bir atık, yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürülecek..


Proje yürütücülüğü Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Halil İbrahim Akyıldız tarafından üstlenilirken, müşteri kuruluş olan Varaka Kağıt Sanayi A.Ş. projeye Ar-Ge kadrosuyla aktif katkı sağlıyor.


Projede müşteri kuruluş proje sorumlusu olarak Hüda Tez, projenin planlanması, yürütülmesi ve sonuçlarının fabrikaya entegrasyonu sürecine destek vermektedir. Ar-Ge mühendislerimiz Lale Çağlar ve Burak Güngörmüş ise deneysel süreçlerde görev alarak üretimden çıkan atıkların karakterizasyonu, aktif karbon üretimi ve performans analizlerine katkı sağlayacak.

Projede geliştirilecek aktif karbonun, Varaka tesislerinde atıksu arıtım performansı ile proses içi uygulama verimliliği değerlendirilecek. Böylece geliştirilen teknolojinin sahaya entegrasyonu sağlanarak sürdürülebilir üretime doğrudan katkı sunulacak.


Toplam 18 ay sürecek olan proje, deneysel Ar-Ge çalışmaları, pilot üretim, performans analizleri ve fabrika ölçekli uygulamaları kapsayacak.

Varaka Kağıt'tan yapılan açıklamada; "Bu proje ile hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hem de üretim süreçlerimizde geri dönüşüm oranlarını artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, geliştirilen aktif karbonun sahada doğrudan kullanımıyla hem çevresel etkiyi azaltacak hem de proses verimliliğini yükselteceğiz. Varaka Kağıt Sanayi A.Ş. olarak, yenilikçi teknolojilerle çevreci üretimi birleştirmeye, üniversite iş birlikleriyle sanayiye değer katmaya devam ediyoruz" denildi.


#Varaka Kağıt Sanayi
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