Virus savar lezzetler Zerdeçal

Dünyanın gündemi Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkıp farklı ülkelere yayılmaya başlayan corona virüs. Tam olarak nasıl çoğalıyor ve nasıl yok edilebilir henüz bilinemiyor olsa da, gribe benzer belirtiler verdiği, bağışıklık sisteminin zayıflığından faydalanarak daha hızlı etki gösterdiği kesin.

Bu yıl yaşanan grip salgınının da oldukça uzun süre devam ettiği, zayıf bünyelerden bir türlü uzaklaşmadığı hepimizin malumu. Aslında her yıl grip virüsü mutasyona uğruyor ve bir önceki yıla göre hastalık süreci de biraz değişiyor.

Yaşadığımız hastalıkların çoğu, metabolizmamızın düzeni ve savunma mekanizmamızın gücüyle ilgili. Düzensiz bir metabolizma organların çalışmasını bozarken, zayıf bir savunma sistemi de bizi mikroorganizmaların ve virüslerin hedefi haline getiriyor.

Fotoğraf: Arşiv

STRESTEN UZUK DUR BOL SU İÇ

Yani bir hastalığa yakalanmadan önce, sağlığı varken korumak çok önemli ve bir o kadar da kolay. Mümkün olduğunca vitamin almak, uyku düzenini korumak, stres kaynaklarından uzak durmaya çalışmak, bol bol iyi su içmek ve spor sağlığımızı korumak için şart.

ŞİFA KAYNAKLARI

Bunların yanında bir ek bilgi olarak, uluslararası kaynaklarda anti-viral besinler, bitkiler nelerdir, hangi yiyecekler bağışıklığımızı güçlendirir, bahsedeyim istiyorum. Bilinen ve kabul edilen en etkili yiyecek sarımsak. Hatta Rasulullah’ın (s.a.v), yabancı bir coğrafyaya gittiğimizde oranın soğanından, sarımsağından yememiz yönünde bir tavsiyesi de var. Bunun dışında, özellikle grip enfeksiyonuna karşı etkili olduğu yine bilim insanlarınca onaylanmış andız pekmezinden de bahsetmiştik. Bol C vitamini içeriğiyle mürver ve bütün mor, bordo, koyu yeşil besinler, bağışıklığımızı güçlendirecektir. Zencefil, zerdeçal, elma sirkesi, meyan kökü de sağlığımızı korumak için sofralarımızda bulundurabileceğimiz yiyecekler. Kekik, adaçayı, biberiye ve karabiberle, mikroorganizmaları kısmen etkisiz hale getirmek mümkün. Uzak Doğu’da ekinezya, ginseng ve astagalus yani geven otu da anti-viral bitki olarak kullanılıyor. Elbette, bu besinler, sağlıklı bir beslenme düzenimiz olduğunda, bütün tedbirleri aldığımızda ve aşırı miktarda kullanılmadığı zaman işe yarar oluyorlar. Hastalığı doktorlar tedavi eder, besinler sağlığı korumak için kullanılmalıdır. Gelin bu besinlerle, sağlığı koruyacak anti viral yemekler yapalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

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Zengin Köfte

Zengin Köfte

MALZEMELER

500 gram köftelik kıyma

Bir çay kaşığı tuz

Bir fiske karabiber

Bir fiske yenibahar

Bir fiske kekik

Bir fiske kimyon

3 patates

3 baş sarımsak

3 kuru soğan

3 havuç

Bir yemek kaşığı tereyağı

Bir çay bardağı su

YAPILIŞI

Kıymayı baharat ve tuzla yoğurup dinlendirelim. Soğan ve sarımsakların tek kat kabuğu kalana kadar soyalım. Patates ve havucu iyice yıkayalım ve ikiye üçe bölelim. Köfteleri şekillendirelim. Bir tepsinin içine, bir köfte, bir sarımsak, bir köfte, bir soğan şeklinde dizip yer yer patates ve havuç koyalım. Aralara tereyağı lokmaları yerleştirelim. Suyu ekleyelim ve tepsinin ağzını kapatalım. Düşük ısılı fırında, yavaş yavaş pişirelim. Afiyet olsun.

ZENCEFİLLİ PORTAKAL