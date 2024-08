Wattpad gençlerimizin kötü arkadaşı

Geçtiğimiz günlerde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Aktaş son günlerde bakanlık olarak ailelerden online kitap okuma ve yazma uygulaması Wattpad platformu hakkında çok fazla şikayet aldıklarını belirtmiş, bu platformda 18 yaş altı çocukların her türlü zorbalık, şiddet, istismar, intihar bazen madde bağımlılığı, ensest ilişkileri de ele alan olumsuz içeriklere hiçbir filtre ve kontrol mekanizması olmaksızın maruz kaldığını dile getirmişti. Ayrıca Aktaş, Wattpad’in ülkemizde temsilciliği olmadığı için şikayet etmek için karşılarında bir yetkili bulamadıklarını, bu nedenle platform için erişim engeli getirilme talebinde bulunduklarını belirtmişti. Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar kapsamında ise Wattpad geçtiğimiz günlerde erişime kapatıldı. Uygulamanın erişime kapatılması kararıyla çocukların ve gençlerin güvenliği için önemli bir adım atılmış oldu.

Lise son sınıftan üniversite ikinci sınıfa kadar, Sümeyye G. için Wattpad uygulaması, dijital kitap okuma ve yazma dünyasının kapılarını aralamış. Sümeyye G. kitap okumayı çok seven biri olmasına rağmen, zamanla basılı kitapları okuyamamaya başlamış. Bu durum onu, dijital platformlara yönelmeye itmiş. Wattpad’de okuduğu kitaplar, genellikle dizi senaryoları gibi, doğrudan konuya giriş yapan ve detaylı betimlemelerden uzak hikâyelermiş. Sümeyye G. kontrolü seven biri olarak, okuduğu içeriklere dikkat etmeye çalışmış. Başlangıçta romantik kategorideki hikâyelere ilgi duyan Sümeyye G. zamanla ruhani ve muhafazakâr temalara yönelmiş. Sümeyye G. “Okuduğum içerikler başta romantik kategorisindeydi. Daha sonra ise spiritüel denilen daha muhafazakâr hikâyeler yazılınca onlara yöneldim” diyerek anlatıyor. Sümeyye G. “Erotizm ve LGBT’nin her mecrada olduğu gibi burada da güzellemesi yapılıyordu” diyerek, kitap platformlarında bu temaların yaygınlaşmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Sümeyye G. “Yazarlar bu konuların popüler olduğunu fark ettikçe, daha fazla bu temalarda yazmaya başladılar ve içerikler daha erotik hale geldi” diyor. Keşfet bölümünde önerilen kitaplara bakarak içeriklerin kötüleştiğini anladığını belirten Sümeyye G. 2-3 yıl önce platforma tekrar göz attığında, tüm içeriklerin bu şekilde olduğunu fark ettiğini ve bu nedenle üyeliğini sildiğini söylüyor.