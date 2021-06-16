Hayat Yaz Kuran kursları başlıyor Çocuklar yüz yüze gençler online
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Yaz Kur’an kursları başlıyor: Çocuklar yüz yüze gençler online

Diyanet’in yaz Kur’an kursları 5 Temmuz’da başlıyor. Tek dönem halinde 20 Ağustos’a kadar sürecek eğitimler 4-15 yaş arasındaki çocuklara yüz yüze, 16-22 yaş arasındaki gençlere online olarak verilecek. Kurslarda Kovid-19’a karşı sıkı tedbirler uygulanacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Yaz Kur’an kursları başlıyor: Çocuklar yüz yüze gençler online
Kur’an kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek.

Yaz Kur’an kursları 5 Temmuz’da başlayıyor. Eğitim tek dönem halinde 20 Ağustos’a kadar sürecek. Çocuklara yüz yüze, gençlere online ders verilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı ‘2021 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları’nı belirledi. Her yıl okulların tatile girmesiyle açılan yaz Kur’an kursları, bu yıl da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaş gruplarına göre çevrim içi veya yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek. Kurslarda eğitim öğretimin tek dönem halinde 5 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanırken başvurular, 21 Haziran-11 Temmuz arasında cami, Kur’an kursları veya ‘www.diyanet.gov.tr’ üzerinden alınacak.

SEVİYEYE GÖRE GRUP

  • Kur’an kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek. Buna göre 4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilecek. 10-15 yaş arası öğrencilerin eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrim içi olacak. 16-22 yaş arası öğrencilerin eğitimleri sadece çevrim içi yapılacak. Ayrıca Kur’an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların da velileri başvuru yapabilecek. Eğitim ortamları imkanlar dahilinde öğrencilerin yaş grubu, cinsiyeti, Kur’an-ı Kerim okuma ve dini bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturulacak. Yüz yüze eğitim verilen ortamlarda öğrenci sayısı, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında fiziki şartlar göz önünde bulundurularak öğretici grupları belirleyecek. Çevrim içi eğitimlerde ise öğrenci sayısı en fazla yirmi kişi olacak.
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