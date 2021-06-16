​Yaz Kur’an kursları başlıyor: Çocuklar yüz yüze gençler online

Cadde ve sokakları bir an olsun peşinden ayrılmayan oğlağı Osman'la temizliyor

Bolu'da, temizlik işçisi Bekir Tekdemir, işe 13 günlük oğlağıyla giderek temizlik yapıyor.



Bolu Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Bekir Tekdemir (59), annesinin yeterince bakamadığı oğlağı evinde biberonla büyütmeye başladı. Kendisine bağlanan ve peşinden hiç ayrılmayan 13 günlük oğlağı temizlik işinde de yanında götüren Tekdemir, cadde ve sokakları temizlerken, bir yandan da onunla ilgileniyor.



Tekdemir, mola sırasında biberonla beslediği hayvanı severek keyifli vakit geçiriyor. Oğlakla işe geldiğini anlatan Tekdemir, 'Osman ile beraber temizlik işlerinde çalışıyoruz. Arkamda gezdiriyorum bunu. Elimle de besliyorum. Bunların sevgisi olmasa bu işi yapmayız. Arkamız sıra gezdirmeyiz. Hayvan sevgisi bize aşılanmış. Beni hiç bırakmıyor. Nereye gidersem arkamdan gelir. Başkasının yanına da gitmez.' ifadelerini kullandı.