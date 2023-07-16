Yazın enerjisi evlere taşınıyor

Son dört yılda Spotify kullanıcıları halk müziğini yüzde 260’tan fazla dinlenme oranı artışıyla baş tacı yaptı. Halk müziği sevdalılarının bu ilgisi üzerine Spotify, Türk halk müziği şarkılarından oluşan 5 yeni çalma listesini duyurdu. Karadeniz, Türkü 50, Anadolu, Ege ve Oyun Havası olmak üzere halk müziğine özel 5 yeni çalma listesi ile müzik türünün çeşitliliğini ortaya koyuyor.





Bir Four Seasons Hotel Bosphorus klasiği haline gelen ve büyük ilgi gören “Açık Hava Sineması”, bu yaz sezonunda da sevilen filmleri yaz mevsiminin güzel enerjisi ile buluşturuyor. Bu sene 28 Ağustos’a kadar müzikal filmler ve ödüllü filmler temaları altında gerçekleşecek olan “Wings Açıkhava Sineması”, misafirlere sinema keyfini Boğaz’ın kıyısında patlamış mısır ve içecek eşliğinde sunuyor. 20 Temmuz Perşembe 21:00’de “A Star is Born” ile başlayacak film kuşağı 28 Ağustos Pazartesi 21:00’de “Ford v Ferrari” ile sona erecek.





İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 30. İstanbul Caz Festivali, 19 Temmuz’da kapanışını çok özel bir konserle yapıyor. Festival 30. yılının son konserinde, şehrin müziğini ve farklı kuşaklarıyla “İstanbul cazı”nı kutlayacak. Selen Gülün’ün müzik direktörlüğündeki konser, İmer Demirer, Can Kozlu, Ali Perret, Selen Gülün Blue Band ve İpek Göztepe Quintet gibi farklı kuşaklardan başarılı müzisyenleri aynı sahnede buluşturacak. “İstanbul Cazının Üç Kuşağı”, 19 Temmuz Çarşamba günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak.





KM Çocuk Sanat Merkezi, çocukları Piri Reis ile Denizlere Yolculuk atölyesiyle buluşturuyor. 22 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’da 7–11 yaş aralığındaki miniklere özel düzenlenecek atölyede, çocuklar, ünlü denizci Piri Reis’i tanıyacak, keşifler yaptığı denizleri öğrenecek ve maddelerin suyun üzerinde durma kazanımlarına hakim olacaklar. Karton, lastik ve tahta çubuk gibi malzemelerle, şişe mantarlarını Piri Reis figürüne dönüştürecek ve karton, lastik ve tahta çubukları kullanarak denizcilik temalı bir sahne kurmayı deneyimleyecek olan çocuklar eğlenceli biçimde keşifler yapacak.





İş Sanat, Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde farklı yaş grubundaki öğrencileri, yaz boyu eğlenceli ve öğretici atölyeler ile buluşturmaya devam ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenen “Yaşasın Cumhuriyet Atölyesi”, “Cumhuriyet Postası” ve “Kilden Mühür” atölyeleri 30 Temmuz tarihine kadar tamamı ücretsiz olarak düzenlenecek. Atölyelerin içerikleri, yaş grupları, kontenjan sayısı ile ilgili detaylı bilgi www.issanat.com.tr adresinden alınabilir. atolye@issanat.com.tr adresinden rezervasyon talebi oluşturulabilir.



