Yetiştirme yurdunda bugünü hayal ettim

Biliyorsunuz ki devlet korunmaya muhtaç çocukları yetiştirme yurduna alıyor. Biz de Rize’de bir köyde yaşıyorduk. Babam erken yaşta vefat edince annem tek başına dokuz çocuğuyla birlikte geçinmekte haliyle zorluk yaşadı. Hem okuyorduk hem babasız olmanın zorluklarını yaşıyorduk. Ben kardeşler arasında sekiz numarayım. Devlet beni ve en küçük kardeşimi koruma altına aldı. Yetiştirme yurduna gönderildiğimde dokuz yaşındaydım. Hatırladığım kadarıyla belli ki uzunca bir süre dönemeyeceğim bir yere gidiyorum ve annem tabii mutlulukla hüzün arasında bir yerdeydi. “Çocuklarımın sıcak bir yuvası olacak” diye düşünüyordu bir yandan da çocuklarından kopuyordu. O iki şeyin arasındayken bir tuhaflık olduğunu algılayabildim. Ama hissediyordum bir gün buraya daha iyi şartlarda döneceğim. Dokuz yaşından beri bugünlerin hayali içimde doğmuştu. Geri geleceğim ve her şey farklı olacak hissiyle ayrıldım. Annem kardeşlerimin bir kısmını okutmaya devam etti ben ve kardeşim de Rize Yetiştirme Yurdu’nda devlet korumasına alındık. Üniversite ikinci sınıfa kadar yetiştirme yurdunda büyüdüm kardeşimle birlikte. İyi ki de kalmışım tabii ki.

Tabii ki her seferinde yurda zor dönüyorduk. Ama gidince de yetiştirme yurdunda çocukluk ilgilerine yönelebiliyoduk. Çokça kardeşlerimiz vardı oynayabiliyorduk. Kalorifer vardı, sıcak bir ortamımız vardı. Köydeki evimizde ise kardeşlerimden birinin yatağı ısıtması için önce yatmasını beklerdik. Herkes birinin önce yatmasını beklerken yurtta sıcak bir odada uyuyorduk. Hüzünle sevinç bütün hayatımız boyunca etkiliydi.

Yetiştirme yurtlarında iki tip çocuk olabiliyordu. Bir disipline edilmeye müsait çocuklar. Bir de sıra dışı kullanılmaya müsait çocuklar olabiliyordu. Her sokak da evde de olduğu gibi. Biz yetiştirme yurdunun disiplinini akademik bir arkadaş grubuna çevirdik. Nitekim savcı, kaymakam, hakim, mali müşavir, benim gibi iş adamı olan kişiler yetiştiği gibi, hayatın karanlıklarında kötü meslekleri seçmek zorunda kalan, bu yolda harcanan kardeşlerimiz de oldu. Dolayısıyla iki kutuplu bir hayat kaçınılmaz şekilde oluyor. Nesiller arası değer aktarımını yaşayamıyoruz biz. Bakanlık çocuk evleri sayesinde şimdilerde bunu da çözmüş görünüyor. Toplumla bir arada olmalarını temin ederek değer aktarımını sağlamış oluyorlar.

Yetiştirme yurdu bana çok şey kattı. Disiplinli bir çalışma ortamımız vardı. Okul araç-gereç ihtiyacı pahalı olduğu için bu ihtiyaçları köy evinde kalsaydık temin edemezdik ama yurt sayesinde ettik. Bazı sorunlar da vardı tabii. Yurtta kalıyor olmamız arkadaş çevremizin azalmasına neden oluyordu. Yetiştirme yurdu deyince arkadaşlarımız bizden uzaklaşıyordu. Aile disiplininden uzak yetiştirildiğimizi düşünüp çocuklarını uzak tutan aileler oluyordu ama okuldaki en iyi notlara sahip kişilerin yurtta yetişen kişiler olduğunu görünce bizimle arkadaşlığa teşvik etmeye başladılar. Ama çocukluk ve gençlik yıllarımda bu ötekileştirmenin izini taşıdım. Bu günlerde de görüyörüz her köyde mahallede ve ailede olabilecek sorunlar bir yetiştirme yurdunda olunca bu konu yetiştirme yurtlarının rutin problemi gibi abartılıp toplumla kaynaşmamız zorlaştırıp ötekileşmemize neden oluyorlar.

Mali müşavir olduğum için pek çok imalatçının formel ve yapılarını düzelttim. Kapasite raporları vs gibi çalışma disiplinlerini ihracat yapabilir hale getirdim. Ücretsiz çalıştım. Sabah sekiz akşam altı bir şirkette çalışıyordum, altıdan sonra gece 12’ye kadar bu imalatçıların küçük atölyelerinin muhasebelerini yapıyordum, yapılarını düzeltmeye çalışıyordum. Böylece o koca aracıların arenasına isimsiz küçük ama kalabalık bir imalatçı ordusu çıkardım. Onlardan mal alıyordum Avrupa’ya al-sat yapıyordum. Bir de bir şey daha yaptım. Ekolojik ürün konuşulmaya başlanmıştı ama henüz moda olmamıştı. Şu an firmamızın “Eko Tekstil” adı ekolojik iç giyimden gelir. Ekolojik ürün bugünlerde moda. Ben ekolojik iç giyim yapacağım dediğimde tarih 1993’tü. Ama ekolojik iç giyimin ticari boyutunun az olduğunu biliyordum. O dönem herkes harıl harıl ürün satıyor ama kimse uzun vadeli strateji ve tasarıma önem vermiyordu. Ben de dedim ki ekolojik iç giyim koleksiyonu ile dikkatini çektiğim o büyük mağaza zincirlerine geniş koleksiyonlarla zamanın ruhuna uygun seçenekler sunmalıyım... Ve bugünde olduğu gibi her modayı ve yenilikçi ürünü müşterilerimiz bizde bulabiliyor oldular. Zaman geçtikçe üretimin ve kalitenin önemi hatta markalaşmanın gerekliliğini bidiğim için üretimde inovatif hamlelerle üretime başladım. İlk üretime 60 kişiyle başladık. Bugün üretimde bin 500 kişiyiz. Bize çalışan yerler ve perakendeyle birlikte 4 bin kişiyi aşkın kişiyi istihdam eden bir yapı doğdu. Kırk ülkeye de ihracat yapıyoruz. Türkiye’de Vize, Bursa, Zonguldak ve İstanbul olmak üzere dört tane fabrikamız var.