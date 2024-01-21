Yusuf Kaplan: İki kuşağın yetişmesine vesile olan yazılar yazdım

Yeni Şafak Gazetesi, Yeni Devir'in devamı olarak kuruldu. Yeni Devir, Cumhuriyet dönemindeki ilk günlük İslâmcı fikir gazetesiydi. Tirajı düşüktü ama etkisi çok fazlaydı. Hem bürokrasi tarafından ciddiye alınması anlamında hem de daha çok da Türkiye’deki entelektüel çevrelerde ses getirmesi anlamında. Yeni Şafak kurulduğunda Yeni Devir'in bütün yazar kadrosu Yeni Şafak'a taşındı adeta. İsmet Özel, Rasim Özdenören bu yazarların başında geliyordu. Biz de yeni, genç İslamcı yazarlar kuşağı olarak Yeni Şafak'ın kurulduğu ilk günden itibaren yazmaya başladık. Bendeniz Yeni Şafak kurulduğunda Londra'da doktora öğrenimi görüyordum. Hem köle yazmaya hem de Yeni Şafak'ın Londra temsilciliğini yapmaya ilk günden itibaren başladım. Ve ilginç bir bilgi daha vereyim: Yeni Şafak'a Londra'dan kendi ismim dışında beş farklı isimle yazılar yazdım. Müstear olarak kullandım Suat Filmer ismi, Yusuf Kaplan'dan daha çok biliniyordu o vakitler.

Yeni Şafak'ta medeniyet fikrini ve mefkûresini geniş genç kuşaklara ve entelektüel kesimlere ulaştıran yazılar yazdım, yazıyorum. Bütün hâdiselere medeniyet perspektifiyle yani bütüncül bakışla bakışı uygulayan ön açıcı, zihin açıcı yazılar oldu. Medeniyet tasavvuru kitlelere ulaşmış oldu böylelikle. Bendeniz bir taraftan medeniyet perspektifiyle yazılar yazdım, diğer taraftan da ülkemizde çağdaş İslâmî düşünme biçimleri konusunda da kalem oynattım hasbelkader. İki kuşağın yetişmesinde, İslâmî duyarlıkları güçlü genç fikir, sanat ve kültür insanlarının ortaya çıkmasında bu yazıların katkısı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca ülkeyi yöneten siyasî aktörlerin medeniyet perspektifi ile kuşanmalarında da bizim yazılarımızın katkıları olduğu söyleniyor çeşitli çevrelerde, mahfillerde. Unutamadığım bir anım ise; Gazetenin başındayken dönemin Dışişleri Bakanlarından İsmail Cem, bir gün şöyle demişti bana: “Hocam, ben Yeni Şafak'ı aksatmadan takip ediyorum. Daha doğrusu o beni talip ediyor, peşimi bırakmıyor: Gittiğim her yere birikmiş Yeni Şafak gazetelerimi de götürüyorum. Yurt dışında yaptığım en keyifli işlerden biri Yeni Şafakları okumak.”