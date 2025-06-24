Zayıflık algısına yenik düşmeyin

Diyetisyen Gamze Çeliker de kişilerin yaşam kalitesini etkileyen psikolojik kökenli hastalıkların tedavisinde danışanla güven ilişkisi kurmanın önemine dikkat çekti. Kişilerin genel olarak yeme davranışını reddettiğini ve bunun da farkında olmadığını anlatan Çeliker, “Bu nedenle doğrudan diyet listesi vermek yerine önce bir beslenme günlüğü tutmasını istiyoruz. Sonra beslenme eğitimi veriyoruz. Küçük hedeflerle başlıyoruz. Örneğin ilk hafta sadece kahvaltıyı düzene koyuyoruz” diye konuştu. Kısıtlayıcı diyetlerin gençlerde ve psikolojik açıdan hassas bireylerde yeme bozukluğunu tetiklediğine vurgu yapan Çeliker, “Bu nedenle sağlıklı ve dengeli beslenmeyi öneriyoruz. Akdeniz diyeti, sağlıklı yaşam tarzı açısından oldukça uygun. Sebze, meyve, tam tahıl, zeytinyağı ağırlıklı ve sürdürülebilir. Yeme bozukluğu ile mücadele edenler asla kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin. Multidisipliner bir ekip ve doğru yaklaşımlarla iyileşmek mümkün” ifadelerini kullandı.