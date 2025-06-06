HAZİRAN AYI FAİZ KARARI: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün açıklanır?

Piyasaların yakından takip ettiği Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan para politikası kararlarının kritik öneme sahip olduğu bu süreçte, yatırımcılar ve ekonomi çevreleri TCMB’nin haziran ayındaki hamlesini merak ediyor. 17 Nisan’daki toplantıda politika faizini 350 baz puan artıran Merkez Bankası, bir sonraki hamlesini Haziran ayında açıklayacak. Peki, faiz kararı hangi gün ve saatte duyurulacak?