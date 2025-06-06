HAZİRAN AYI FAİZ KARARI: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün açıklanır?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayıma geçti. Ekonomik gelişmelerin ve enflasyon verilerinin yakından izlendiği bu dönemde, faiz oranlarında bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu. Son olarak 17 Nisan’da yapılan toplantıda politika faizi 350 baz puan artırılmıştı. Gözler şimdi Haziran ayında gerçekleştirilecek toplantı ve kararın açıklanacağı saate çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasaların yakından takip ettiği Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan para politikası kararlarının kritik öneme sahip olduğu bu süreçte, yatırımcılar ve ekonomi çevreleri TCMB’nin haziran ayındaki hamlesini merak ediyor. 17 Nisan’daki toplantıda politika faizini 350 baz puan artıran Merkez Bankası, bir sonraki hamlesini Haziran ayında açıklayacak. Peki, faiz kararı hangi gün ve saatte duyurulacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Son toplantısını 17 Nisan tarihinde gerçekleştiren ve uzun bir aranın ardından ilk kez faiz arttırımına giden Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 19 Haziran Perşembe günü gerçekleştirecek.
NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.
Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.
TCMB, 20 Mart tarihinde gerçekleştirdiği ara toplantıda, politika faizini değiştirmezken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltmişti.
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