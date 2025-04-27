Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tamamlandı. Saat 10.15'te başlayan 2025 HMGS sınavında, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verildi. 5 bin 912 adayın başvurduğu, 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenen sınav için 22 bina ve 238 salon kullanıldı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu.

Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, 27 Nisan 2025 tarihinde saat 13.55'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?