İkinci el araç satışlarında yeni dönem: Araç satışında yeni harç hesaplaması nasıl olacak, ne kadar ödenecek? İşte örnek rakamlar ve uzman yorumları

Türkiye’de ikinci el araç alım-satımıyla ilgili yeni bir düzenleme yolda. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Vergi Kanunu Teklifi, araç satış veya devir işlemlerine binde 2 oranında harç getiriyor. Üstelik bu tutar 1.000 TL’nin altına düşemeyecek. Meclis Genel Kurulu’ndan geçip Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan uygulama, ikinci el otomobil piyasasında yeni bir maliyet dönemini başlatacak.





Yeni dönem başlıyor: Araç satışına binde 2 harç

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, ikinci el araç piyasasında yeni bir harç dönemini başlatıyor. Teklif, Meclis Genel Kurulu’ndan geçip Resmî Gazete’de yayımlandığında yürürlüğe girecek. Buna göre, artık araç satış veya devir bedeli üzerinden binde 2 oranında harç tahsil edilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte 1.000 TL alt sınırı getirildi. Yani satış bedeli düşük olsa bile en az 1.000 TL harç ödenmesi zorunlu olacak.





“Vergi kaçınmasını önlemek hedefleniyor”

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, düzenlemenin amacının yalnızca otomotiv sektörü değil, çeşitli meslek gruplarında vergi kaybını azaltmak olduğunu belirtti. “Bu teklif otomobil satıcılarını da kapsıyor ancak asıl amaç vergi tabanını genişletmek. Vergisini düzenli ödeyenlerle kaçınanların ayrılması önemli. Ek harçlar satış adetlerini büyük oranda etkilemez, ancak maliyet algısı motivasyonu düşürebilir.”





Ertemel’e göre ikinci el piyasasında satış adetleri rekor seviyeye yaklaşmış durumda. Bu yılın ilk dokuz ayında %8’e yakın artış görülürken, fiyatlarda dövizden bağımsız kademeli artış eğilimi sürüyor.





Yeni harçla birlikte örnek maliyet hesaplaması

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, araç alım-satımında mevcut noter ve tescil masraflarına ek olarak yeni harç ödemesi yapılacak. Mali müşavir Emin Yılmaz, harç hesaplamasını şöyle özetliyor:

Araç satış bedeli Yeni harç tutarı

500.000 TL 1.000 TL (alt sınır)

800.000 TL 1.600 TL

1.000.000 TL 2.000 TL

2.000.000 TL 4.000 TL

Yani 2 milyon TL değerindeki bir araçta, mevcut noter ve tescil ücretlerine ek olarak yaklaşık 4.000 TL daha ödenmesi gerekecek. Böylece toplam masraf 6.000 TL civarına ulaşabilecek.





Uygulama ne zaman başlayacak?

Kanun teklifinin yürürlük maddesine göre, düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonraki ayın başında yürürlüğe girecek. Bu da uygulamanın Aralık ayı itibarıyla devreye girebileceği anlamına geliyor. Uzmanlar, yürürlük tarihinden önce kısa süreli bir satış hareketliliği yaşanabileceğini, vatandaşların yeni harçtan etkilenmemek için erken satış yapabileceğini belirtiyor.





Piyasada etkisi sınırlı ama maliyet artıyor