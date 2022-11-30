İnfaz ve koruma memuru maaşları ne kadar? İnfaz ve koruma memur maaşları 2023 zam oranı

İnfaz ve koruma memuru maaşları KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılan konular arasında yerini aldı. İnfaz ve koruma memuru, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı çalışılan bir görevdir. Peki, infaz ve koruma memuru maaşı ne kadar?

İNFAZ VE KORUMA MEMUR MAAŞI NE KADAR 2022?

İnfaz ve Koruma Memuru mesleği ile ilgili ne çok merak edilen konulardan birisi de "İnfaz ve Koruma Memuru maaşı ne kadar?" sorusunun cevabıdır. 2022 yılında İnfaz ve Koruma Memuru maaşları özel ve kamuda değişiklik göstermektedir. Özellikle özel sektörde İnfaz ve Koruma Memuru maaşları farklılık arz etmektedir. İnfaz ve Koruma Memuru maaşı en düşük 4.630 TL, en yüksek 13.610 TL arasında değişkenlik göstermektedir. En düşük ve en yüksek İnfaz ve Koruma Memuru ortalamasına göre İnfaz ve Koruma Memuru maaşı yaklaşık 6.940 TL seviyelerinde olup 9 bin TL'ye kadar maaş alınmakta.

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2023 İNFAZ VE KORUMA MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İnfaz ve koruma memur maaşları, memur maaş zammı ile orantılı olarak artmaktadır. Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketine göre enflasyon tahmin edildiği gibi çıkar ise Memur ve memur emeklisinin Ocak 2023'te alacağı zam oranı yüzde 18-20 aralığında olacak.En düşük memur maaşı 11 bin lira seviyelerine yükselmesi beklenirken en düşük memur emeklisi maaşının ise 7.300 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

İNFAZ VE KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

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c) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için; a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

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b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

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Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.

Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

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3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)